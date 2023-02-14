Успехи и проблемы Коелги

По традиции в этом году глава Еткульского района (Челябинская область) Юрий Кузьменков совершает рабочие поездки по населённым пунктам вверенного ему района, чтобы на месте увидеть, какие есть проблемы, и расставить приоритеты. Один из первых визитов Юрий Кузьменков нанёс в «царство молока и мрамора» - Коелгинское сельское поселение.

Дорога на Долговку

Прежде всего глава района побывал на двух крупнейших предприятиях: ПАО «Коелгамрамор» и СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н. Их успешная работа - существенная составляющая стабильности экономики Еткульского района. Причём с коллективом СПК недавно Юрий Кузьменков встречался по приятному поводу - вручал награды лучшим труженикам и специалистам. Напомним, по итогам 2022 года «Коелгинское» стало победителем областного конкурса в агропромышленном комплексе, а главный зоотехник Елена Никитина признана лучшей по профессии. На счету «Коелгинского» три серебряных медали Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022» (за льняное и расторопшевое масла и успехи в племенном животноводстве). Кроме того, в 2022-м сельхозпредприятие стало лидером региона по урожайности зерновых и зернобобовых (второе место), в области ему нет равных по валовому надою молока.

Конечно, минувший год не поставил точку в списке достижений этого предприятия, ведь в СПК «Коелгинское» продолжают модернизацию и строительство. В этих условиях очень важна инфраструктура, замечательно, что союзником в этом деле выступает администрация Еткульского района. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ремонт дороги до Долговки.

«Нам, как и всем жителям, эта дорога очень важна, мы однозначно примем участие в софинансировании данного проекта», - подчеркнул председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

В тесном сотрудничестве

Губернатор Алексей Текслер поручил создать в структуре ОГУ «ППС ЧО» новые пожарные части, в том числе на территории Коелги. Однако для поста противопожарной службы нужно помещение, под крышей которого разместят спецтехнику и личный состав. С руководством ПАО «Коелгамрамор» достигнута предварительная договорённость о предоставлении такого помещения.

Также «Коелгамрамор», как и «Коелгинское», ведёт активную социальную работу, участвует в различных проектах, поддерживая администрации района и Коелгинского поселения. Например, благодаря совместным усилиям «Коелгамрамора», СПК «Коелгинское» имени Шундеева. И.Н. и администрации района отремонтированы помещения для привлечения в село врачей и педагогов. Есть большие планы и на 2023 год. Юрий Кузьменков выразил уверенность, что сотрудничество продолжится.

«Безусловно, основная наша задача - идти вперёд, мы стараемся взять лучшее у партнёров и внедрить на своём производстве. Руководство «Коелгамрамора» придаёт этому большое значение. Конечно, делимся опытом и сами: многие берут наши технологии, благо нам есть чем гордиться», - сказала в свою очередь генеральный директор ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина.

Врача в селе ждет квартира

В Коелге Юрий Кузьменков посетил врачебную амбулаторию. Старшая медсестра Юлия Будина вновь обозначила главную проблему: нехватка кадров. Сейчас в амбулатории трудятся всего четыре медицинских работника, каждый из которых совмещает несколько обязанностей. Это при том, что условия тут неплохие: медицинские кабинеты хорошо оснащены. А врача ждёт отличная, тёплая, уютная трёхкомнатная квартира со свежим ремонтом

На фоне кадрового дефицита уже менее существенными кажутся другие медицинские проблемы. К примеру, требуется замена старой машины скорой помощи, довольно прохладно в кабинетах амбулатории. Всё это решаемо.

Юрий Кузьменков взял эти задачи под свой контроль, поблагодарил медиков за самоотверженную работу и сообщил, что в 2025 году планируется капитальный ремонт врачебной амбулатории.

И стадион, и Дом культуры в ожидании ремонта

Руководитель новой компании по оказанию услуг в сфере ЖКХ Анатолий Щербаков рассказал главе района об увеличении собираемости платежей, а также об итогах более детального обследования инженерных сетей и о планах создать специальный счёт на капремонт для каждого многоквартирного дома. «Сейчас работаем по составлению проектно-сметной документации и будем участвовать в программах по замене и ремонту сетей», - поделился планами Анатолий Щербаков, компания которого начала свою деятельность в Коелге только в декабре 2022 года.

С главой Коелгинского сельского поселения Виктором Томмом и директором Коелгинской школы Ольгой Костенко глава обсудил предстоящий капитальный ремонт стадиона. Он намечен на 2023 год по программе комплексного развития сельских территорий в Еткульском районе. «Ремонт серьёзный, требует постоянного контроля, всё должно быть выполнено по проекту и в срок», - напомнил собеседникам Юрий Кузьменков.

Кроме того, Виктор Томм рассказал об итогах социально-экономического развития поселения, о планах и перспективах. В частности, о намерении поучаствовать в региональных программах по комплексному ремонту и оснащению Дома культуры Коелги. «Начать надо с проектно-сметной документации, а у нас нет специалистов, мы очень надеемся на помощь района», - обратился глава Коелги к Юрию Владимировичу. И нет сомнений, что помощь эта придёт.