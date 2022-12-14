Воспоминания «родом из СССР»

Ошибаются те, кто считает, что Советский Союз был основан, когда большевики пришли к власти, сразу после революции 1917 года. Произошло это лишь через пять лет -30 декабря 1922 года. В этом декабре 2022 года отмечается 100 лет со времени того исторического события.

Декларация об образовании Союза ССР была утверждена I Съездом Советов СССР. В том документе было закреплено объединение РСФСР с Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской республикой. В состав Закавказской Федерации входили Грузия, Азербайджан и Армения.

С этого началась история государства, существовавшего с 1922 года по 1991 год. СССР на момент распада страны занимал почти шестую часть планеты с населением 293 миллиона человек.

Эти заметки не претендуют на полноту взгляда на недавнюю пока еще историю. Они носят субъективный характер, опираясь на воспоминания автора житейско-бытового плана, и, как нам кажется, именно поэтому будут интересны многим из тех людей, кто родился в СССР.

О чем мечтали ребята нашего двора?

Для тех, кто родился после распада Советского Союза, многое в этих заметках может показаться странным и удивительным. Как жили советские люди в то время, чему радовались в повседневной жизни, что считалось символом успеха – об этом мне не без ностальгии хочется сегодня вспомнить.

Можно начать с джинсов.

Эти брюки не были тогда просто одеждой. В советские годы они были символом успеха. Если ты в фирменных джинсах, значит «жизнь удалась».

В магазине на прилавках джинсов не было. Купить их можно было только у так называемых фарцовщиков за 200 рублей – эта сумма намного превышала среднюю месячную зарплату в стране.

Покупка хорошей пластинки также была событием. Хорошую – это, значит, например, с записями зарубежных музыкантов, чьи пластинки на советских прилавках не стояли.

Тогда появились «пластинки на костях». Умельцы умудрялись переписывать оригинальные записи с пластинок на использованную рентгеновскую пленку. Затем такие «пластинки» продавались «из-под «полы», как говорилось тогда.

В конце 70-х годов, став студентом университета в Свердловске, я покупал иногда дефицитные пластинки в фирменном магазине «Грамзапись» в центре города.

Именно в этом магазине можно было купить пластинки, которых в открытой торговле челябинских магазинов в те годы не было. Стоимость их была три рубля с копейками. Стипендия тогда была сорок рублей.

Это сейчас фотокамеры под марками «Никон» и «Кэнон» - вещи обыденные. А в шестидесятые годы люди мечтали о «Зените» - вспомните героя из фильма Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи».

Стоил такой советский фотоаппарат 400 рублей.

Об автомобиле «копейке» производства ВАЗа сейчас можно говорить много разного, но тогда о нем мечтали. Чтобы получить «копейку» в собственность, нужно было отстоять очередь, которая длилась не один год.

Да и стоила «копейка» совсем не копейки – 5500 рублей. Зарплата была большинства советских людей около 120-180 рублей в месяц.

Еще одна вещь – ковер на стене или на полу своей квартиры. Нельзя было просто пойти в магазин и купить его – только по блату или из-под полы. Но если он появлялся у вас, то это значило, как и с джинсами, что «жизнь удалась».

Еще одна маленькая вещь, о которой мечтали дети советской страны. Это – жевательная резинка. В магазинах она не продавалась. Она могла появиться у тех детей, чьи родители побывали за границей, что в то время само по себе было редким делом.

Помню, как такие резинки в самом начале 70-х годов появились у знакомого мальчика. Как он угостил меня одной такой резинкой, как долго – кусочками – жевал ее, а бумажку от резинки с рисунком долго потом хранил.

В детстве мечтал научиться играть на гитаре. Во дворе у нас лучше всех играл на ней Леша Гнедюк. После школы он закончит консерваторию в Свердловске.

Иметь гитару в нашем детстве мечтали многие. Стоила она от 9 до 20 рублей, но ее нужно было суметь «поймать» в открытой продаже. Купить гитару, если повезет, можно было в магазине «Ритм» на площади Революции в Челябинске.

Еще ребята моего поколения мечтали иметь кроссовки. У меня в детстве они так и не появились. Обходился вьетнамскими кедами, более модной обувью считались полукеды, они походили на кроссовки по форме.

А о чем мечтали советские люди в 80-е годы перед распадом СССР?

Например, иметь свой видеомагнитофон. Он давал возможность увидеть американские и западные фильмы, которые еще недавно просто были не доступны обычному зрителю. Через «видик» смотрели боевики про Рэмбо и эротику с Эммануэль.

Собирались на квартире у обладателя видеомагнитофона. Приносили вино или торт, словно на праздник, и смотрели компанией какой-то новый для себя фильм.

Потом в городе стали открываться видеосалоны и пункты проката видеокассет.

Можно вспомнить еще про мечту о хрустальной люстре. А еще в детстве мечтали о собственной собаке, непременно, восточно-европейской овчарке. Может быть, потому что про нее было в то время немало фильмов. Польский сериал «Четыре танкиста и собака» чего стоит.

Скорее всего, список «мечт» советских лет можно продолжить. И каждый может дополнить его своей «мечтой».

Оглядываясь назад, прикинем, что из тех лет могло сохраниться в квартирах современных людей?

Наверное, видеомагнитофон, правда, смотреть фильмы на кассетах сейчас нет необходимости. Появление интернета сделало ненужной эту советскую «мечту».

Джинсы и жевательная резинка давно перестали быть «мечтой».

А пластинки тех лет сохранились, правда, прослушать их сейчас не на чем – проигрывателя для них нет. Есть среди пластинок, купленная в 80-е годы за рубль двадцать в Свердловске та, которую иногда хочется послушать – на ней собраны голоса Льва Толстого, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Корнея Чуковского. Пластинка была выпущена к 100-летию грамзаписи.

Интересно, лет через двадцать, если кто-то начнет собирать «мечты» современных россиян последних лет, что окажется в таком списке?

Что пили в СССР

Поговорим о том, что пили в Советском Союзе.

Первое, что сразу вспоминается: автоматы с газированной водой на улицах и в парках городов. За одну копейку можно было выпить стакан воды без сиропа, от которой чуть позже начинало «отдавать» в носу, заставлять лицо от этого морщиться.

За три копейки получали стакан газводы с сиропом. Можно было сироп удвоить, тогда напиток становился еще вкуснее.

Газированную воду можно было сделать и с помощью сифона. Было дома у многих такое приспособление, куда заливалась обычная вода и с помощью баллончика она наполнялась газом. Потом в нее добавлялось варенье, и получалась вкусная газированная вода.

Также дома держали «гриб», точное название этого вида медузы вряд ли сегодня кто-то скажет.

«Гриб» этот мыли и держали в банке с водой, которую пропускали потом через марлю. Напиток был сладко-кисловатым, с особенным каким-то вкусом. Считалось также, что он полезен.

Откуда приходил в дом такой «гриб»? От соседей и знакомых, и так – по цепочке.

Также в банках настаивали квас, который потом пропускался через марлю. Он казался более вкусным, чем тот, что можно было купить на улице из бочки.

Из напитков в магазинах можно было купить в те советские годы бутылку с лимонадом, реже – напиток «Байкал». Небольшие бутылочки с «Фантой» и «Пепси-колой» привозили из Москвы, когда бывали там в гостях или в командировке. Что и сам делал не раз.

Кофе варили из зерен, для этого нужна была кофемолка. Отец как-то привез такую из Армении, и она служила многие годы. Когда приходили к нему гости, он под беседу начинал молоть кофейные зерна. Затем в турке – специальной посуде для варки кофе – готовил его. Когда поднималась густая коричневая пенка, в нее лил несколько капель холодной воды, чтобы она пробила пенку. Считалось, что так кофе становится более вкусным.

Растворимый кофе был более редким продуктом, чем в зернах. Его нужно было суметь «достать» или же можно было сделать покупку «с прицепом» - с чем-то ненужным, где в нагрузку была желанная банка с кофе.

Помню, как из турпоездки в ГДР в 1987 году привез банку растворимого кофе «Пеле». Сегодняшним россиянам радости от этой покупки не понять.

Про бутылки с питьевой водой советские люди не знали. Если кто-то предложил бы им приобрести в магазине такую воду, то удивились бы или даже рассмеялись.

Воду пили из крана. Она была с хлоркой, поэтому сначала ею наполняли трехлитровые бутылки, в них она день-другой отстаивалась, так из нее уходила хлорка.

У некоторых был фильтр для воды, который крепился на кран, но таких было меньшинство.

Это сейчас все мы покупаем воду в пластиковых бутылках.

Впрочем, вода питьевая была и в СССР. Но не в пластиковых, а в консервных банках. Видимо, как стратегический запас. Была у меня одна такая банка – с водой, подаренная как-то челябинским путешественником Андреем Ильичевым. Хранил ее, как редкий сувенир.

Теперь воспоминания об СССР стали как «сувениры» из прошлого, которые хочется, чтобы иногда да «попадали на глаза».

И 100-летие образования СССР – чем для этого не повод.