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01.10.2023 10:37
Фото: Архив Ильяза Зинурова

Жизнь в состоянии подвига челябинского металлурга Ильяза Зинурова

Через несколько месяцев челябинец Ильяз Зинуров отметит 85-летие. В очерке «Шаги его жизни», написанном почти двадцать лет назад, автор Ольга Хрустинская написала, что про таких, как он, снимают фильмы, пишут книги. Почему, спросите вы. И будете поражены каждодневным подвигом этого человека.

В девятнадцать лет, работая на Челябинском металлургическом комбинате, в результате несчастного случая он лишился обеих ног. Молодой парень не впал в депрессию, встал на протезы, окончил институт, вырос до руководителя предприятия, побывал во множестве командировок, выступал на конференциях и симпозиумах. И не только: Ильяз создал прекрасную семью, воспитал трех дочерей, как говорит он сам, познал радость любви и отцовства. 

Позже о своей жизни Ильяз Юнусович и сам напишет две книги. Последняя вышла совсем недавно. Фрагменты из нее помогли в подготовке этой публикации.

Первые шаги

Вот как Зинуров вспоминает время после страшной трагедии:

«После аварии в мартеновском цехе у меня ампутировали обе ноги выше колен, и я оказался на больничной койке. Прошла борьба с дикой болью во время перевязок. Сняли швы с культей. Постепенно угасал период активной помощи и сочувствия. Уже приходило осознание пустоты и никчемности такой жизни. Надвигалась глубокая депрессия».

Случайно молодой человек услышал по радио рассказ о подвиге стрелочницы Зинаиды Львовой. Во время дежурства она вовремя заметила пятилетнего малыша, который выбежал на железнодорожные пути. Зинаида успела вытолкнуть ребенка за рельсы, но сама оказалась под колесами, лишилась обеих ног выше колен. Из той радиопередачи о трагедии и подвиге этой женщины челябинский парень понял – вот куда ему нужно попасть, в московский институт протезирования.

Местный комсомол и профсоюз стали помогать, через несколько месяцев Ильяз получил вызов в институт протезирования.

О том, как он добирался до Москвы, как проходили первые недели и месяцы, можно написать отдельную книгу, которая будет, как говорят в таких случаях, не для слабонервных, слишком много в ней будет горечи и трагизма.

Почти полгода Ильязу пришлось изучать секреты ходьбы – сначала на учебных протезах, а затем он уже смог встать на рабочие. Приходилось падать, вставать, преодолевая боль, и снова делать новые шаги.

Как помог Челябинский металлургический завод после случившейся в цехе трагедии? Девятнадцатилетний специалист получил квартиру, куда приехали помогать сыну его мама и сестры. А когда он вернулся из Москвы после института протезирования, его ждали еще одни ключи – от автомобиля «Москвич-407».

Предстояло вот только научиться водить машину. Без ног.

Вернувшись в Челябинск, молодой человек сначала стеснялся выходить из дома днем. Ведь совсем недавно он ходил по этим улицам высоким стройным человеком на собственных ногах.

«Очень важно при этом чувствовать свою нужность людям. Здесь необходимы две вещи: в чем-то ты должен превосходить других. Но не кичиться этим, а бескорыстно помогать. И второе, что важно, - это внутренняя доброта. В институте, например, где скоро начал учиться, я стал отлично разбираться в начертательной геометрии. А в течение семестра нам выдавали четыре задания – одно сложнее другого. И я в группе консультировал всех, кто в этом нуждался. Так же произошло и с сопроматом, физхимией и другими предметами».

Хорошо зарекомендовал себя Ильяз Зинуров и на работе в проектном отделе завода.

Свое дело. «Аконт»

Много лет своей жизни Зинуров руководил научно-техническим акционерным обществом «Аконт», в котором работало 25 специалистов, в том числе шесть кандидатов технических наук. Предприятие решало сложные задачи реконструкции сталеплавильных цехов России и некоторых стран СНГ.

«Наша небольшая фирма «Аконт» выполняла проекты сталеплавильного оборудования для таких крупнейших металлургических предприятий, как Магнитогорский, Новокузнецкий, Орско-Халиловский, - рассказывает Ильяз. – Всего, по моим подсчетам, оборудование по нашим проектам работало или работает до сих пор более чем на 60 металлургических и машиностроительных заводах».

И что стоит отметить в данной публикации, на большинстве этих заводов Ильяз Зинуров побывал лично и не по одному разу.

Как и любому командированному, ему приходилось добираться до места, используя все виды общественного транспорта – автобус, автомобили, личный или заводской, поезда, самолеты. Приходилось иногда летать, делая несколько пересадок, чтобы добраться до места.

Первую свою командировку по заводам Советского Союза Зинуров совершил в декабре 1964 года. Предстояло лететь на завод в Запорожье, тогда туда был прямой рейс из Челябинска.

Были в его жизни командировки и за границу. Первая – в Болгарию. Было это осенью 1989 года.  Поехали на металлургический комбинат, расположенный в окрестностях Софии. Затем одной из первых зарубежных командировок стала поездка в Китай. Затем – в Индию.

Позже будут поездки во Францию и даже в Австралию.

Наверное, отдельной темой могло бы стать, как совершать поездки по миру человеку на протезах. Об этом Ильяз Зинуров знает больше других. Каждая такая поездка – это преодоление не только расстояний, километров, но и множества преград, о коих даже не подозревает обычный человек.

Не секрет, что за границей доступная среда для людей с инвалидностью появилась раньше и была более развита, чем в нашей стране. Доступность общественного транспорта там тоже появилась раньше, чем в России. Все это Ильяз Юнусович «прошел», испытал на себе, бывая в командировках в разных странах.

Когда знакомишься с судьбой таких людей, как челябинец Зинуров, невольно приходишь к простой истине: если у человека есть руки и ноги, он уже счастлив. Важно это понимать и ценить.

Радость от встреч с прекрасным

Бывая в командировках, Ильяз Зинуров находил не только время, но и силы для посещения знаковых мест. Он трижды побывал в Третьяковской галерее в Москве. Около двух часов простоял там у огромного полотна А. Иванова «Явление Христа народу».

На Южном Урале любил собирать ягоды и грибы, при этом приходилось ходить на протезах по лесу. По-новому научился плавать.

Ему удалось поплавать не только во многих уральских озерах, но и в Тихом океане, в Черном, Средиземном, Красном и Мертвом морях, в Персидском заливе.

А еще Ильяз Зинуров радуется тому, что побывал в десятках памятных мест нашей страны и мира, где любовался восходами и закатами.

«Жизнь щедро одарила меня всем богатством чувств, ощущений и эмоций», - говорит он.

Подвиг как будни

Он один из немногих людей нашего времени, о ком можно сказать, что для него подвиг – это будни. Каждый шаг, который дается многим незаметно, как глоток воздуха, требует от него огромных усилий, физических и душевных.

После трагедии ему нужно было не просто вернуться в жизнь, но стать лучшим.

«Еще в начале своей профессиональной биографии он без ног сделал то, что считалось нереальным и для здоровых людей, объездив десятки заводов страны, он создал атлас «Дуговые электросталеплавильные печи», где собрал чертежи печей и отдельных их элементов самых разных конструкций. Эта книга до сих пор остается бестселлером в металлургии, она переиздавалась, по ней до сих пор учатся студенты, а заявки на нее идут со всей страны и из-за рубежа», - писали в газетах.

Ильяз стал автором и соавтором десяти технических книг, 146 изобретений, двух автобиографических книг. Разработки, выполненные под его руководством, внедрены и помогают в производстве на десятках заводах.

От электросталеплавильного цеха до Кремля

В книге Зинурова есть глава с воспоминаниями о Геннадии Ведерникове.

В Кремле в кабинете заместителя председателя Совета министров Советского Союза Геннадия Ведерникова Зинуров бывал несколько раз, у них сложились хорошие товарищеские отношения. Познакомились они, когда оба работали на Челябинском металлургическом заводе.

«То, что он помнит меня, знает о моем потенциале, я понял позже, когда он уже в должности заместителя председателя Совета министров СССР связался со мной и предложил возглавить Временный творческий коллектив. Ставилась задача создать современную высокомощную дуговую печь. Я, по существу, становился главным конструктором этой печи», - вспоминает Ильяз Зинуров.

Спустя годы, Ильяз Юнусович отмечает, что весь багаж, накопленный во время действий временного творческого коллектива, был использован позже при работе «Аконта», который стал главным делом в жизни Зинурова, вписал его имя в историю металлургии. Старт же работе ВТК дал Геннадий Георгиевич Ведерников.

Семья

О встрече со своей будущей женой в очерке «Шаги его жизни» сказано: «Но опять все было вопреки. Ее родители. Они были против. Он сам. Не хотел быть обузой в ее жизни. Его диссертация, планы. «Ничего, - говорила она, - поженимся, будешь писать дома». Установки общества: инвалид и юная девушка – противоестественно. И если ничего не могло в свое время противостоять его воле, и он добился невозможного, то что тогда могло противостоять силе ее Любви? Ничто не могло ее остановить. Она была очень сильной в свои 23 года. И тогда он смирился, может быть, впервые. Но если на пути его жизни смирение было равносильно поражению, здесь оно стало залогом счастья».

 «Мама и папа, Флюра и Ильяз. Они вместе 54 года. Мама вышла замуж, когда папа уже был на протезах после производственной травмы. Она была хрупкая, занималась балетом, но с сильным характером. Ее отговаривали от брака с «инвалидом», да и папа считал, что не может жениться, быть «обузой». Но мама всегда говорила, что она за папиной широкой спиной, как за каменной стеной. Папа выполнял всю мужскую работу по дому, научил меня кататься на велосипеде, летом мы выезжали в лес по грибы и ягоды (у нас были свои, любимые места), папа даже заплетал мне косички в школу, когда мама была в командировке!

Часто папу приглашали в школу, он проводил классные часы на различные познавательные темы. И мы, дети, росли в настоящей любви и заботе. У нас было счастливое детство! Да, были сложности в материальном плане, как и у многих в те времена. Сейчас я понимаю, как непросто было родителям создавать все условия для нашего благополучия и счастливой жизни. Но когда в основе - любовь, крепкие отношения, как может быть иначе?! И эту любовь, доброту, взаимоуважение и тёплые отношения родители излучают и сейчас, спустя более полувека совместной жизни и делятся этим с нами, детьми и своими внуками», - рассказывает старшая дочь Гульнара.

Вот слова о родителях младшей дочери Дании: «Мама с папой - мой символ семьи! Они оба очень разные, и, как две стороны реки, как Инь и Янь, держат всю семью в русле. Река богата всем и всегда меняется. Мама с папой прошли больше полстолетия вместе и всегда друг друга поддерживали.

Я многому научилась у них, когда выстраивала свою семью. Ну и до сих пор учусь! Один из основных жизненных устоев, которые я у них переняла, - семья всегда на первом месте. Я очень благодарна своим родителям за их мудрость, доброту и поддержку».

«Наш папа - уникальный человек, таких нет больше, нам безумно повезло! Сильный, умный, мужественный и при этом добрейший и справедливейший. А мама - хранительница очага, у нас всегда было вкусно, прибрано, чисто и очень по-семейному тепло. У родителей -  замечательный тандем!» - добавляет средняя дочь Мадина.

Вся жизнь Ильяса Зинурова – это преодоление, себя, тех испытаний, что выпали на его долю. И эта его история прекрасно ложится в повесть о настоящем человеке наших дней.

Автор: Сергей Белковский
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29.09.2023 12:48

В Залесье и других районах Челябинска ускорили домашний интернет

29.09.2023 12:44

Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»

29.09.2023 12:02

С фонтанами и подсветкой: в Челябинске преображается пруд на улице Енисейской

29.09.2023 10:56

«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт

29.09.2023 10:35

Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок

29.09.2023 10:13

Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой

29.09.2023 09:56

Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров

29.09.2023 09:54

В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»

29.09.2023 08:58

Школьники Кизильского района изучают Аркаим

28.09.2023 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)

28.09.2023 21:01

Кукольники Челябинска и Ханты-Мансийска обменялись спектаклями

28.09.2023 20:50

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами ночные заморозки

28.09.2023 19:47

Школьники из Челябинской области смогут пройти бесплатное обучение веб-дизайну

28.09.2023 18:33

В Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков

28.09.2023 17:55

В Челябинской области станет проще провести «голубое» топливо

28.09.2023 17:52

Челябинские власти посоветовали инвалидам пользоваться ступенькоходами на площади Революции

28.09.2023 17:26

В Челябинской области выбрали лучшие школьные лесничества

28.09.2023 17:19

Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России

28.09.2023 17:02

В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату

28.09.2023 16:34

Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных

28.09.2023 16:26

Челябинская область отказалась от планов на коммерческие заимствования

28.09.2023 15:53

Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория

28.09.2023 15:24

Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей

28.09.2023 15:07

Профориентация на новый лад: фестиваль «Молфест» расскажет школьникам, где учиться и кем работать

28.09.2023 15:04

В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам

28.09.2023 15:00

В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района

28.09.2023 14:40

«Сигнал-2023»: в Карталинском районе силовики пресекли условный теракт на железной дороге

28.09.2023 14:13

Дело о гибели Юлии Бакиевой в стенах челябинского «Медеора» заинтересовало Бастрыкина

28.09.2023 13:42

Коллектив озерского «Маяка» принимает поздравления с Днем работника атомной промышленности

28.09.2023 13:31

«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований

28.09.2023 13:29

Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей

28.09.2023 13:16

Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»

28.09.2023 12:51

В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции

28.09.2023 12:44

«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия

28.09.2023 11:33

Садист из Шумаков, изувечивший свою собаку, ответит за содеянное по закону

28.09.2023 11:08

Минобрнауки России утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

28.09.2023 10:50

«Ростелеком» в Челябинске показал первые эпизоды сериала «Плакса»

28.09.2023 10:24

В Челябинске пройдет фестиваль нагайбакской культуры

28.09.2023 10:13

Серые цапли покинули Таганай и полетели в Африку

28.09.2023 09:12

В Чурилово завершают строительство дороги по 2-й Эльтонской

28.09.2023 09:07

Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года

27.09.2023 20:58

Три человека погибли в двух ДТП в Сосновском районе

27.09.2023 20:28

В Челябинске 7 ноября прозвучат легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show

27.09.2023 19:31

Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)

27.09.2023 18:37

В Челябинской области 28 сентября – ясная погода с ночными заморозками

27.09.2023 18:27

Челябинская область – в числе лучших по экономии бюджетных средств при госзакупках

27.09.2023 17:40

Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД

27.09.2023 17:36

Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея

27.09.2023 17:33

Сегодня на Землю вернулся челябинский космонавт Дмитрий Петелин

27.09.2023 17:25

Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения

27.09.2023 16:48

В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов

27.09.2023 16:12

В Нагайбакском районе чуть не сгорел мусоровоз с отходами

27.09.2023 16:06

Сыр, мёд, колбасы и рыба - целый супермаркет с дегустацией привезли на выставку в Челябинск

27.09.2023 15:14

В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам

27.09.2023 15:04

Челябинские параспортсмены смогут продолжить тренировки по бочча

27.09.2023 13:20

Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей

27.09.2023 13:00

Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети

27.09.2023 12:58

Экс-директор горсада в Челябинске приговорен к 7,5 года условно и штрафу пять миллионов

27.09.2023 12:54

Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках

27.09.2023 12:38

Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан

27.09.2023 12:30

В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской

27.09.2023 12:24

СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов

27.09.2023 12:07

В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»

27.09.2023 11:59

Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду

27.09.2023 11:51

Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки

27.09.2023 11:44

В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони

27.09.2023 11:40

Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира

27.09.2023 11:25

УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска

27.09.2023 11:05

В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус

27.09.2023 10:59

Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу

27.09.2023 10:39

В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук