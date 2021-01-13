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Актер челябинского театра: Грусть двигает к прогрессу

Актер челябинского театра «Манекен» Сергей Овинов в честь празднования своего 60-летия и 40-летия актерской деятельности рассказал о себе и о том, как он занимается постановкой пьес.

«Режиссер и артист или артист и режиссер? Уже давно, наверное, сначала режиссер, а потом – артист, - начал рассказ о себе Сергей Овинов. - Хотя я бы не разделял эти понятия. Режиссурой я увлекся ещё в 80-х годах, когда понял, что мне гораздо больше радости доставляет успех актера, с которым я работаю, чем моя собственная маленькая актерская победа».

С 2000 года он поставил в театре «Манекен» более 10 спектаклей для детей и молодежи.

«Я делал цикл «Театральных уроков» для детей, чтобы учить их читать. Читать – это на самом деле не буквы составлять, а делать так, чтобы за этим вставала какая-то реальность. И мы как могли помогали этому процессу», - продолжил режиссер.

С 2014 года Овинов стал автором спектаклей и для взрослых.

«Если у меня возникает ключ к пьесе, то я за нее берусь как режиссер. Тогда я знаю, как ее делать, - объяснил принцип отбора материала для постановки Сергей Овинов. - Есть вещи, которые сделали меня мной, в том числе очень многое и в литературе, в искусстве. Мне кажется, что наступает время, когда этим надо просто поделиться: еще кого-то зацепит, кому-то пойдет на пользу. И знаете, я не люблю безудержной веселости. Грусть – это одна из прекрасных человеческих эмоций, она должна быть, она двигает человечество в сторону прогресса душевного, духовного».

В честь юбилея Овинова в Челябинске пройдут спектакли с его участием. 15 января он сыграет в комедии Луиджи Пиранделло «Человек, зверь и добродетель», 16 января в трагедии «Беги, Веничка, беги» Венедикта Ерофеева.

В следующих спектаклях юбиляр выступил режиссером-постановщиком, а в двух из них примет участие и в качестве артиста: 21 января пройдет комедийный триллер «Дверь в смежную комнату» по пьесе Алана Эйкборна. 22 января состоится Страшная добрая история «Как люблю я вас...» по Валерию Шергину. 23 января зрители увидят комедию О. Генри «Однажды в...». 24 января пройдет комедия Николая Гоголя «Женитьба».