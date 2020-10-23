Александр Лазарев: Челябинцы увидят уникальные произведения искусства из сокровищниц Кремля

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка уникальных памятников восточного декоративно-прикладного искусства - «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля». Многие экспонаты, которые увидят южноуральцы, впервые покинули стены Московского Кремля.

Выставку открыла супруга губернатора Ирина Текслер. Она отметила, что экспозиция из сокровищниц Кремля стала одним из значимых событий в культурной жизни Южного Урала в этом году.

Всего в Челябинске представлено 180 предметов - произведений восточных мастеров XV–XX веков.

Первый раздел выставки посвящен Османской империи, где представлены усыпанные драгоценными камнями запоны, которыми украшали светские и церковные одеяния, оружие и конскую сбрую, уникальные образцы турецких тканей XVII века, а также конское убранство, использовавшееся в XVII–XVIII веках для парадных выездов государей.

Южноуральцы смогут увидеть драгоценное конское убранство из Ирана, образцы иранских булатных доспехов и холодного оружия XVII–XVIII веков, образцы кавказского холодного и огнестрельного оружия и конского убранства, украшенные традиционными кавказскими орнаментами в излюбленных местными мастерами-серебряниками техниках чеканки с чернью, инкрустации и насечки золотом.

Большинство из предметов экспозиции были преподнесены в дар русским царям представителями и дипломатами иностранных государств. Посланники таким образом завоевывали расположение русских царей и руководителей российского государства, демонстрировали им уважение и намерения о дружбе и сотрудничестве. Аналогов отдельным предметам нет ни в одном музее мира.

На выставке представлен раздел, посвященный сокровищам Индии. Здесь можно увидеть тончайшие серебряные филиграни мастеров Гоа, яркие и сложные эмали ювелиров Лакхнау, кинжалы с нефритовыми рукоятями, инкрустированными драгоценными камнями и золотом, щит из кожи носорога, традиционная индийская сабля – тулвар, подаренная индийским руководством Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву

С экспонатами выставки познакомился первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

«Челябинцы увидят уникальные произведения искусства из сокровищниц Кремля. Многие из них дипломатические дары - выражение уважения и признания российскому государству. Эти экспонаты у меня как у политика вызвали особый интерес. Дипломатический язык может быть языком дружбы, доброй воли. А достигается это с помощью произведений искусства. Выставка - знаковое событие, она позволит нашим землякам познакомиться с кремлевскими музеями, не покидая области», - поделился впечатлениями Александр Лазарев.

Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура», экспозиция будет доступна для посетителей до седьмого февраля.