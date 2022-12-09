Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда

Солист Челябинского театра оперы и балета Александр Сильвестров стал лауреатом государственной премии за вклад в развитие музыкального искусства. Сейчас в репертуаре артиста более 20 партий, среди которых Евгений Онегин, Риголетто, Князь Игорь и другие, ведь он служит Челябинскому театру оперы и балета с 2015 года.

«Для меня эта награда значит то, что я не зря стараюсь совершенствоваться на сцене и что стремиться дальше и больше нужно всегда, – отмечает исполнитель. – Конечно, то, что мой труд был оценен, придает еще больше сил для работы. Я испытываю самые положительные эмоции и благодарю руководство за возможность работать и творить, семью – за бесконечную поддержку и любовь, друзей – за надежное чувство локтя», - прокомментировал событие Александр Сельвестров.

В ближайшее время Александра Сильвестрова поклонники могут увидеть в спектаклях «Пиковая дама», «Садко» и «Риголетто».