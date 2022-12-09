09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
09.12.2022
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
09.12.2022
В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»
09.12.2022
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
06.10.2022
Театр драмы на сцене Театра оперы и балета
22.08.2022
Челябинский оперный театр преобразился к новому сезону
20.05.2022
Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей
04.04.2022
Челябинский театр оперы и балета отметил веселым капустником сразу два праздника
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022