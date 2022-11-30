Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 30 ноября, открыли долгожданную семейную библиотеку в микрорайоне Чурилово. Новое учреждение распахнуло свои двери на улице Зальцмана, 40.

Как рассказали в администрации города, храм знаний вместил в себя около шести с половиной тысяч книг. Кроме того, здесь есть наборы для творчества, настольные игры, мультимедийное оборудование и интерактивный комплекс «Играй и развивайся».

Для самых маленьких посетителей чуриловской библиотеки оборудовали уютное пространство для занятий и игр, где малыши в возрасте до трех лет будут интеллектуально развиваться вместе с «Библионяней».

На открытии Алексей Бетехтин отметил, что его как министра «очень радует отношение к культуре городской власти, потому что сегодняшние преобразования, открываемые объекты являются по-настоящему долгожданными.

«Это и библиотеки, и филиал художественной школы, и тот передовой опыт по открытию отделений музыкальных школ в школах образовательных, который теперь «пошел» в регионы». Жителей Чурилово я от души поздравляю с открытием нового учреждения, где можно не только получить книги, но и с пользой провести время», - сказал Алексей Бетехтин.

Как отметила Наталья Котова, для Челябинска развитие библиотечной системы продолжает оставаться важным направлением – чуриловский храм знаний стал первым в микрорайоне, но уже двадцатым в системе детских библиотек города.

В прошлом году по программе инициативного бюджетирования за восемь миллионов рублей было приобретено помещение площадью 201,8 квадратных метра. В 2022 году здесь провели ремонт, закупили все необходимое оснащение, потратив на эти цели почти 5,5 миллиона рублей.

По словам Натальи Котовой, открытие библиотеки на Зальцмана очень важно для жителей Чурилово (в микрорайоне проживает свыше тридцати тысяч человек).

Об этой библиотеке чуриловцы просили несколько лет.

«Нам понадобилось время, чтобы решить вопрос с помещением, которое было приобретено в декабре прошлого года. Радует, что имеющиеся площади использованы очень рационально, разбиты на много функциональных зон, которые будут востребованы детьми разного возраста. И при этом, несмотря на то, что библиотека детская, еще создали небольшое пространство для взрослых. У нас получилось настоящее семейное учреждение», - порадовалась Наталья Котова.

Увы, но еще не успевшая открыться библиотека в самом начале ноября успела подвергнуться атаке вандалов. Неизвестные сняли дизайнерские светильники, бра и похитили инструменты подрядчика.

До конца текущего года в Челябинске откроется еще одна новая библиотека - в микрорайоне «Тополиная аллея». А в 2023-м году обычная детская библиотека №2 имени Горской превратится в модельную, и случится это благодаря победе учреждения в конкурсном отборе нацпроекта «Культура».