Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора

В Челябинске сегодня, 22 февраля, открывалась персональная выставка скульптора Андрея Старцева – скульптора, который, возможно, является единственным в мире создателем столь представительной коллекции «Ангелов».

Как отмечает пресс-секретарь регионального министерства культуры Виктория Олиферчук, уникальной являются серии скульптурных работ челябинца «Женщины-деревья» и «Механический зоопарк», в которой изображения животных символизируют промышленную мощь.

Свой образ «челябинского метеорита» Андрей Старцев создал в бронзе.

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Работы скульптора жители и гости южноуральской столицы встречают на улицах мегаполиса: он - автора герба Челябинска и символов известных местных банков.

Скульптуры Андрея Старцева экспонировались в крупных выставочных залах и галереях Москвы, Люксембурга, Финляндии, Франции, а также в аукционном доме «Дрюо».

В экспозиции, помимо бронзы и графики, представлена большая коллекция серебряной скульптуры и авторских ювелирных украшений «Мифы Лунных Пирамид. Серебро», за которую челябинский мастер получил Большую золотую медаль на Международной выставке «Интер-Ювелир». В таком объёме коллекция экспонируются в Челябинске впервые.

Скульптор известен также своим социальными проектами «Программа обучения слепых и слабовидящих детей скульптуре», «Богатырская летопись России».

Торжественное открытие выставки Андрея Старцев состоялось сегодня, 22-го февраля, в 17 часов в большом зале Союза Художников России.