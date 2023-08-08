08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
08.08.2023
Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО
08.08.2023
В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года
Челябинский ангел притягивает горожан
20.04.2023
В челябинской Публичке возобновляются концерты
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
23.06.2022
Южноуральцев приглашают на выставку, посвященную слепоглухим людям
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023