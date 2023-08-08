Челябинский ангел притягивает горожан

Скамейка с ангелом в Литературном сквере у Публичной библиотеки Челябинска появилась всего несколько дней назад, но уже стала популярным арт-объектом, где горожане любят фотографироваться: бронзовый ангел – крылатая девушка с книгами - манит прохожих присесть рядом.

А еще новый арт-объект «обрастает» своими историями, которые украшают образ города. Вот одна из историй этой необычной скамейки.

Автор ангела - художник и скульптор Илья Старцев. Ангел появился в бронзе благодаря Челиндбанку - к 125-летнему юбилею главной библиотеки города.

На коленях бронзовой девушки – стопка книг. На обложке одной из них, что на виду, хорошо заметен знак Челиндбанка.

Вот что интересно - знак этот создал три десятка лет назад отец Ильи - Андрей Старцев, известный челябинский скульптор и, кстати, автор герба Челябинска.

И еще одно обстоятельство, о котором хочется вспомнить на этой необычной скамейке. У скульптора Андрея Старцева создана большая коллекция ангелов самых разных, некоторых из которых он показывал публике на своих персональных выставках в последние годы.

Как знать, может быть, ангел на скамейке станет первым, открывшим «дорогу в город» другим ангелам челябинского скульптора. Вряд ли горожане будут против появления своих ангелов.

Такая вот получилась удивительная история про... скамейку. И не только.