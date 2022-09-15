Бумажная Наташа и глиняный солдатик: детский музей приглашает маленьких челябинцев в мир игрушек

В Государственном историческом музее Южного Урала 18 сентября завершает работу выставка «Истории игрушек». В предстоящие выходные пройдут финальные экскурсии и занятия для семейного посещения.

В субботу, 17 сентября, в 13 часов состоится мероприятие «Наряды для Наташи: бумажная кукла и ее гардероб». Работники детского музея познакомят юных гостей с разными конструкциями бумажных кукол и одежды для них. Каждый желающий сможет примерить на себя роль модельера, собственноручно изготовить куклу Наташу с магнитом, придумать, нарисовать и раскрасить для нее гардероб.

В 15 часов музей приглашают на другое увлекательное занятие – «Глиняный солдатик из старого Челябинска».

«Узнаем, где находится археологический памятник «Челябинск XVIII - начала XX веков», увидим различные предметы, в том числе детские игрушки, которые находят археологи во время раскопок. Изготовим глиняного солдатика по образцу, найденному во время раскопок старого Челябинска. Рекомендованный возраст участников - старше восьми лет», - отмечают в Историческом музее (подробности и запись на занятие – здесь).

В воскресенье, 18-го сентября, челябинцев будут ждать «Древние игрушки из глины». Начало – в 13 часов. Ребят приглашают к знакомству

с древними игрушками и атрибутами игры из глины в разделе выставки «ИгрушкиНЕигрушки» - с миниатюрными изделиями и моделями из глины.

«Выясним, какие из них могли быть игрушками, какие атрибуты игры принадлежали взрослым. Изготовим атрибуты игры и игрушки из глины и поиграем», - занятие, обещанное работниками музея, обещает быть по-настоящему увлекательным.

В 15 часов состоится мероприятие под названием «Самые лучшие игрушки. Кто их придумывает?». Участникам этого занятия предстоит узнать о судьбе российского, советского автора и коллекционера игрушки Бартрама и его «Музея игрушки», о талантливых советских дизайнерах игрушки Сморгоне и Разумовском, обсудить «игрушечные» коммерческие проекты и попробовать расписать красками гипсовую заготовку.

Занятия будут интересны для детей семи-десяти лет.

Продолжительность – полтора часа. Стоимость билета для одного участника занятия (взрослый или ребенок) - 200 рублей.