"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма

Челябинский академический театр драмы им. Н. Орлова в ближайшую пятницу, 25 июня, завершает свой 100-й сезон. Его юбилейную афишу пополнит «Царский подарок» - премьера по пьесе графа Алексея Николаевича Толстого «Любовь – книга золотая» в сценической редакции Юлия Кима. Постановку спектакля осуществил главный режиссёр театра народный артист РФ Александр Зыков.

«Эта пьеса уже была в репертуаре театра в 90-х годах, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова, - но тогда она была поставлена по первоисточнику, то есть по пьесе А.Н. Толстого. На этот раз в основу спектакля положена сценическая редакция Юлия Кима. Спектакль будет музыкальным. Специально для этого водевиля композитор Андрей Федоськин написал песни. В результате этой интерпретации пьеса, написанная сто лет назад, получила совершенно новое звучание, заиграла новыми красками и смыслами».

Коротко о содержании пьесы. Юная княгиня Дарья Дмитриевна скучает в провинциальном поместье. Она грезит Петербургом, где кипит жизнь, веселье, светские рауты, блестящие кавалеры и роскошные дамы. А вместо этого она должна губить свою красоту и молодость в деревенской глуши, где всё ее окружение – это куры, свиньи, дворовые девки да вечно брюзжащий старый муж. В знак протеста Дарья Дмитриевна устраивает в тихом поместье нешуточный переполох. Благо и сценарий достойный под рукой оказался: занимательная книжица фривольного содержания – подарок самой императрицы Екатерины Великой. С песнями и дикими плясками заскакала по усадьбе крепостная дворня, обряженная нимфами, русалками и козлоногими сатирами. Да и сама княгинюшка в стороне от сочинённого ею действа не осталась. К полному ужасу своего супруга она предалась любовным откровениям с пылким красавцем-офицером. В общем, один бог ведает, чем бы все закончилось, если бы в самый разгар представления не появилась бы сама Государыня Императрица Всероссийская и не изменила ход истории по своему сценарию.

Ведущие роли в новом спектакле исполняют Михаил Гребень, Анастасия Павлова, Наталья Катасонова, Владислав Коченда, Анастасия Пузырёва, Николай Осминов, Екатерина Черных.

Завтра, 24 июня (в 18-00) пройдёт сдача «Царского подарка», первыми зрителями которого станут друзья театра, представители СМИ и члены секции критиков областного театрального союза, 25 июня (в 18-00) состоится премьера. А 29 июня Челябинская драма завершает свой творческий год и на время летнего отпуска расстаётся со зрителями.