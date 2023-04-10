Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке

На этой неделе в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) состоится сразу два важных литературных события. 13 апреля в 18:00 в главном зале пройдет презентация книг, изданных по итогам мастерской Сергея Лукьяненко, а через 2 дня – 15 апреля – в 16:00 там же состоится презентация книги стихотворений Даны Курской.

В январе в подмосковном городе Королев, прошли занятия первого созыва Литературной мастерской Сергея Лукьяненко. Занятия велись по трем направлениям: «Научная фантастика и конструирование будущего», «Фэнтези и мистика», «Историческая, альтернативно-историческая и “попаданческая” проза».

Участниками мастерской стали молодые (и не очень) писатели, желающие получить уникальный профессиональный опыт в ходе совместных занятий, обсуждений, тренингов и лекций. Отбор участников осуществлялся в рамках строгого конкурса рукописей, и, как показала практика, жюри отсеивало девять работ из десяти.

В список из тридцати шести семинаристов попал и челябинец Андрей Ядрышников.

Андрей – хедлайнер Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест, финалист литературной премии «Заветная мечта» и премии им. В. П. Крапивина. Лауреат фестиваля «Книги, зовущие в детство» (2008). Автор книг: «Индеи и ковбойцы» (Китони, 2009), «ПАПАТОЖЕЧЕЛОВЕК» (Речь, 2019).

Личным результатом поездки для Андрея стали победа в литературном батле мастерской, а также перспектива экранизации конкурсной повести.

По итогам работы Литературной мастерской в свет вышло четыре книги. Изданные книги в продажу не поступят, однако будут распространяться по библиотекам, молодежным организациям и гуманитарным миссиям. Как участник мастерской, Андрей Ядрышников привез в подарок челябинским библиотекам несколько комплектов.

Презентация изданий, а также рассказ о Литературной мастерской Сергея Лукьяненко от первого лица (в прозе и стихах!), а порой даже под аккомпанемент гитары пройдет 13 апреля в 18:00 в главном зале ЧОУНБ.

Вторая презентация будет посвящена поэтической книге Даны Курской «Спросите Кошкину».

Дана Курская – автор пяти книг стихов, член Союза писателей Москвы, организатор Международного ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest, основатель и главный редактор издательства «Стеклограф», главный редактор литературного журнала «ДК», победитель Всероссийского конкурса имени И. Рождественского, лауреат премий «Лицей», «Вечерние стихи», «Живая вода», «Всемирный Пушкин» и многих других.

Сама Дана уже давно живет в Москве, но выросла она в Челябинске, что, несомненно, повлияло на ее поэтику. Книга «Спросите Кошкину» – это поэтическое осознавание автором своей челябинской юности начала двухтысячных годов: микрорайонные вечера, русский рок на кассетах, подъездные признания в любви, встречи на трубах, записки на уроках, апрель на ЧТЗ и голос гаражного бога над всем тем, что составляло молодость, скрывшуюся за углом.

На презентации у вас будет отличная возможность пообщаться с автором и обзавестись книгой с автографом Даны Курской!