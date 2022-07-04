Челябинцев и гостей города приглашают на выставку памяти писателя Владимира Курносенко

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города на выставку, приуроченную к 75-летию нашего земляка - талантливого прозаика и врача Владимира Курносенко.

Большую часть жизни он жил, учился и работал в Челябинске, здесь увидели свет его первые литературные произведения, отмечают в музее.

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В 1983 году Виктор Астафьев откликнулся на книгу рассказов Курносенко «Справедливые дни» такими словами: «Сперва, как врач-хирург, затем – как литератор он понял очень простую, но многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую».

Переехав в 1994 году в Псков, писатель душой остался на Урале, о чем не раз упоминал в беседах с друзьями и в интервью. Писатель умер в январе 2012 года, а в 2016 году его книга «Совлечение бытия. Избранное» была удостоена Национальной премии «Лучшие книги и лучшие издательства -2016».

На открытие выставки пришли родственники Владимира Курносенко (в том числе и правнук писателя Максим Баранов), друзья и ценители его литературного дара. Челябинский писатель, краевед и общественный деятель Кирилл Шишов в своем выступлении на церемонии открытия экспозиции высоко оценил творчество Владимира Курносенко и его вклад в современную русскую прозу.

На выставке «Совлечение бытия», приуроченной к 75-летию писателя, представлены его личные вещи, редкие фотографии, книги, вышедшие в разные годы его жизни.

Выставка будет работать в атриуме Западной башни музея до 31-го июля текущего года.