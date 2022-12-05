Челябинцев приглашают к созданию оригинального новогоднего транспорта

Жителей Челябинска приглашают к участию в семейном фестивале «Чудо-сани.74», а именно к созданию оригинальных новогодних транспортных средств, парад которых состоится на площади Революции восьмого января.

Участникам нужно оформить зимний детский транспорт (ватрушки, санки, снегокаты, санки-ледянки), используя любые технологии, дополнительные приспособления или аксессуары. Транспортное средство должно быть не только ярким, красивым и праздничным, но и безопасным для окружающих.

Вот какие темы для оформления чудо-саней придумал организатор фестиваля – Центр культурно-информационной деятельности Челябинска:

- «Прямиком из сказки» (сказочная и мультипликационная тематика);

- «Эти забавные животные» (образы животных);

- «Новогодний калейдоскоп» (новогодняя и зимняя темы);

- «Автомобиль года» (образ любого транспортного средства);

- «Транспорт оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в оформлении).

Экспертная комиссия будет оценивать не только оригинальность идеи, но и необычную экипировку конструкции и участников. Приветствуются тематические костюмы у водителя (родителя) и у юного пассажира.

Для участия в фестивале до 26 декабря необходимо пройти по ссылке.