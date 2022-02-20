Челябинцев приглашают на одно из самых успешных музыкально-хореографических шоу «Легенды Грузии»

Шоу «Легенды Грузии» пройдет в челябинском театре оперы и балета имени Глинки 15 апреля, в семь часов вечера. По всеобщему признанию мировой прессы это шоу, реализованных с использованием ультрасовременных технологий создания супершоу, превосходит по размаху и драматургии лидеров жанра.

Шоу «Легенды Грузии» рассказывает о Грузии: об ее истории, ее легендах и об ее народе, о любви грузин к Родине, о храбрости и добре, о военных победах и о любви и уважении к женщине... В основе новой постановки Шоу лежит грузинская легенда о том, что когда Господь раздавал народам земли, грузины сидели за столом, пели, танцевали, пили и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.

Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых потрясающими костюмами, декорациями, фантастическим светом и лучшим звуком, превращают «Легенды Грузии» в триумф кавказской культуры на мировой сцене.

У грузинских танцев нет аналогов. По движениям и осанке танцующего грузина, по тому, как он держится, могли судить – выдавать за него дочь или нет. Танцевать на пальцах, вращаться на коленях – большое искусство. А женщины... Вы видели, как они скользят по сцене, будто лебеди по водной глади? «Чтобы танцевать грузинские танцы, надо родиться грузином», – объясняют танцоры.

Концерт «Легенды Грузии» – это незабываемое событие, настоящее чудо! Не зря французское издание «Le Figaro» написало про Шоу: «… Это зрелище, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни!» Шоу насыщено любовью к Грузии, где все – порыв ветра, бой барабанов и колоколов, величественное молчание гор и радостное журчание горных ручьев – ассоциируется с музыкой, песней и танцем!

По словам корреспондентов газеты «New York Post»: «Каждый концерт шоу «Легенды Грузии» становится настоящим праздником для глаз и ушей зрителей». Грузинским артистам рукоплескали зрители более 50 стран мира на 5-ти континентах, артисты шоу выступали в самых престижных и уникальных залах мира, представляли свое искусство перед королями и главами государств, на крайнем севере и в пустыне на фоне пирамид, на диком Американском западе и на востоке – в Поднебесной. И они гордятся тем, что каждое выступление шоу завершается бурной стоячей овацией, которую благодарные зрители дарят артистам.

Заказать билеты на шоу можно на сайте. Приобрести билеты можно, используя Пушкинскую карту.