Челябинцы услышат легендарные хиты QUEEN и SCORPIONS на симфоническом шоу «STILL ROCKIN’ YOU»

В челябинском Центре Международной торговли 18 февраля, в 19 часов, пройдет самое ожидаемое симфоническое шоу года «STILL ROCKIN’ YOU» с легендарными хитами QUEEN и SCORPIONS.

Классика и рок, энергия и утонченность сливаются в единое целое, представая перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Солист проекта – один их самых ярких участников шоу «Голос», «Один В Один», «На Заре 2020», музыкант Сергей Арутюнов. «STILL ROCKIN’ YOU» получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок и симфонической музыки.

«Музыкальный материал «QUEEN» и «SCORPIONS» крайне сложен для воспроизведения как вокально, так и инструментально, но эти ребята настоящие профессионалы своего дела!» – отзываются зрители о шоу.

В программе собраны любимые и самые ожидаемые произведения: Still Loving You, Wind Of Change, Hurricane, Send Me An Angel, White Dove, «SCORPIONS», а также We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Show Must Go On, «QUEEN» и многие другие

Заказать билеты на шоу можно на сайте.