«Челябинск. 20 джазовых лет»: программа международного фестиваля «Какой удивительный мир»

С 17 по 19 июня в Челябинске пройдет юбилейный, двадцатый Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Его гости — звезды мировой джазовой музыки. По словам организаторов, в этом году фестиваль празднует свой юбилей, его программа будет обширной и как никогда разнообразной, включит музыкальную, образовательную, художественную составляющие, джазовые шоу в концертных залах и на открытых уличных площадках.

17 июня в 12:00 в концертном зале «Родина» фестиваль откроет мастер-класс российского джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша (Швейцария). Джазмены расскажут о секретах джазовой импровизации, разнообразных приемах исполнения и восприятия джаза. Следом фестиваль переместится в Концертный зал имени Прокофьева, где в 17:30 начнётся брифинг для журналистов «Челябинск. 20 джазовых лет». Постоянные участники фестиваля, его идейные вдохновители Валерий Сундарев, Георгий Анохин, Виктор Риккер, заслуженный артист России Станислав Бережнов, Кирилл Мошков поделятся историями из богатой на события и имена фестивальной жизни. Музыкальным фоном брифинга станет выступление молодежного джазового квартета VG Collective.

Художественным отражением истории фестиваля станет выставка джазовой фотографии. Экспозиция откроется в Концертном зале имени Прокофьева 15 июня и представит работы челябинских фотохудожников Алексея Гольянова, Олега Каргаполова, Юрия Ермолина, Надежды Пелымской, Игоря Ляпустина. Как говорит арт-директор фестиваля Наталья Риккер, репортажные кадры показывают джазовую жизнь Челябинска последних двадцати лет — события, персоны, эмоции.

Сцена Концертного зала Прокофьева 17 июня, в первый день фестиваля будет отдана мастерам традиционного джаза: наши прославленные земляки – ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» выступит вместе со звёздными солистами финалистом проекта «Голос» Олегом Аккуратовым (фортепиано, вокал, Москва), Симоном Виршем (кларнет, Швейцария), Пётром Востоковым (труба, Москва) и Павлом Ивановым (труба, вокал, Москва). Настроение золотого века джаза на входе в концертный зал перед началом концерта поддержит брасс-ансамбль «Band’Ozz» (Кыштым). Начало концерта — в 19:00.

18 июня в 14:00 в кинотеатре «Знамя» фестиваль представит эксклюзивный премьерный показ музыкального фильма «It's A Wonderful World: A Cultural Exchange» («Это удивительный мир: культурный обмен») с участием ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и оркестра The Carr Center Gathering (США) и ансамбль «Уральский диксиленд». Авторами идеи фильма стали президент Центра африканской и афроамериканской культуры The Carr Center Оливер Рэгсдейл, мл. (США) и директор «Уральского диксиленда» Наталья Риккер. По их замыслу, музыка и вдохновение не зависят от карантинных ограничений. Пока джазмены двух стран ждут живой встречи на концертных площадках, продолжить общение можно виртуально. В фильме-концерте каждый из коллективов исполняет лучшие произведения из своего репертуара, кульминация фильма – совместная игра американцев и россиян.

Вечером того же дня фестиваль приобретёт современный саунд: в Концертном зала имени Прокофьева свою авторскую музыку исполнят трио «LRK» (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк, Игнат Кравцов, Москва) и ансамбль Георгия Анохина «L-band», в состав которого войдёт юный вундеркинд, лауреат всероссийского конкурса «Синяя птица» Алиса Рогулина (фортепиано, Москва). Как отмечают организаторы, в программе есть место ритмичному фьюжн, медитативной балладе, блюзу и даже русской задушевной мелодии. Начало концерта — в 19:00.

Тем временем в Троицке вечернее джазовое представление покажет «Уральский диксиленд» с Олегом Аккуратовым, Симоном Виршем и Павлом Ивановым.

19 июня главным событием форума станут масштабные массовые гулянья. В полдень традиционно на Кировке стартует стрит-парад джазовых музыкантов, а в 13:00 начнутся концерты. На сцене у почтамта челябинцы будут встречать популярные джаз-коллективы Урала: Молодёжный диксиленд «Kikin’ Jass Orchestra» (Екатеринбург), биг-бэнд ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, группы Jazz Brassers, VG Collective, DV-Show квартет Дмитрия Барсукова и др. На летней эстраде Горсада им. Пушкина дадут концерт солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz». А в 19:30 на открытой площадке Государственного исторического музея проведёт веселую танцевальную вечеринку ансамбль «Уральский диксиленд».

Завершит праздничные джазовые дни джем-сейшн фестиваля в баре Jackson's Bar & Grill, на который можно будет попасть 19 июня в 21:30.