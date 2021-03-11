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«Челябинск - это флагман российской фотографии» - доказывает новая выставка в Историческом музее

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске открылась персональная фотовыставка Рашида Усманова «Познание мира - это жизнь».

Интересно, что один из самых титулованных челябинских фотографов с не одной сотней международных наград, основатель и председатель Ассоциации фотографов «Евразия» и капитан российской сборной на Кубках мира по художественной фотографии взял в руки камеру не так уж и давно, всего несколько лет назад. Да и фотографом он себя не считает - скорее, популяризатором и организатором фотографического движения в стране.

«Для выставки я отобрал те работы, которые получили награды на международных конкурсах: золотые медали FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique (Международная федерация фотографического искусства. - Ред.), золотые медали PSA (Photographic Society of America, Американское фотографическое общество. - Ред.) и медали национальных фотографических федераций», - рассказывает фотохудожник.

И еще убежденно утверждает, что «сейчас российские фотографы - самые крутые. Весь мир это начинает признавать, хотя многие и удивляются, как это Россия, которую вообще не было видно на международной арене, вдруг вырвалась вперед».

Доказательство тому - на выставке, где каждая из работ имеет награду. Всего представлено 30 лучших работ автора в пяти жанрах: природа, монохром, тревел, портрет и уличная фотография.

Выставка размещается в Музейно-выставочном центре.