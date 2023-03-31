Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых

Конец марта выдался насыщенным для челябинских команд КВН. С 24 по 30 марта прошли игры 1/8 финала Первой и Премьер-лиги Международного союза КВН, в которых приняли участие пять команд с Южного Урала.

В телевизионной Первой лиге в Перми Челябинскую область представляли УралГУФК и «Олег». Спортсмены не смогли преодолеть этот этап. А девчонки из «Олега», играющие в лиге уже второй сезон и полюбившиеся пермскому зрителю, прошли дальше, получив заветное «Да» от всех членов жюри.

А с 27 по 30 марта прошли игры 1/8 финала второй по значимости лиги КВН - Премьер-лиги, где сыграли три челябинских коллектива. Девичья команда «Диккенс, например» заняла первое место, обойдя соперников из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода и Донецка. «Евразия» не без труда, но также прошла в следующий этап. А вот Кременкульский ДК «Родня», к сожалению, сошел с дистанции в Премьер-лиге.

Все новости об участии челябинских команд в играх телевизионных лиг, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги в ВКонтакте или в Телеграм-канале.

Организатором участия челябинских команд КВН выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска.