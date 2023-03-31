31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
31.03.2023
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
31.03.2023
Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах
31.03.2023
Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами
31.03.2023
АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока
Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
02.03.2023
«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023