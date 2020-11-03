Челябинский ансамбль танца «Урал» отметит 40-летие необычной премьерой

Государственный ансамбль танца «Урал» Челябинской филармонии завершил постановочную работу над номерами «Игры Севера» и китайского танца с веерами. Они войдут в премьерную программу «Танцы народов мира». Впервые она будет показана прославленным коллективом 14 декабря, на юбилейном праздничном концерте, посвящённом 40-летию «Урала.

«Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Россия — у каждого из новых танцев своя история постановки, пластика, энергетика, техника и стиль, рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - На юбилейном вечере ансамбль, обычно исполняющий плясы, построенные на уральском фольклоре, предстанет перед зрителем в совершенно непривычном амплуа. Так, в китайском танце взмахами вееров танцовщицы передают разнообразные традиционные для Поднебесной образы — полет бабочек и трепет лепестков, передвижения дракона и шум ветра в цветочном поле. А в хореографической постановке «Игры Севера» мужской состав ансамбля изображает охотников-оленеводов, а девушки виртуозно передают повадки и пластику разных животных, птиц, рыб. Под ритмичный звук бубнов перед зрителями предстает собирательный образ народов Севера, возникают картинки жизни и национальных игр северян — борьба с медведем, прыжки на батуте, пляска шамана».

Сдача номеров «Китайский» и «Игры Севера» для худсовета филармонии уже состоялась 2 ноября. И была принята с одобрением единогласно. 14 декабря своё слово о большой премьерной программе «Урала» скажут уже зрители.