Челябинский детский поэт Нина Пикулева отмечена международной премией имени Мамина-Сибиряка

Детскому поэту из Челябинска Нине Пикулевой присуждена литературная премия имени Мамина-Сибиряка.

Дмитрий Мамин-Сибиряк больше, чем кто-либо из писателей воплотил в своих произведениях душу и дух Урала и Западной Сибири, заслужив справедливое название певца родного края. Литературная премия его имени была учреждена в 2002 году в ознаменование 150-летия со дня рождения писателя. В нынешнем году эта премия стала международной.

Среди учредителей премии – Международный славянский форум «Золотой Витязь» и Свердловская областная общественная организация «Ассоциация писателей Урала», а также администрации субъектов России в УрФО.

В этом году церемония награждения прошла в Челябинске на сцене Нового художественного театра. Секретарь Союза писателей России, челябинский поэт и культуролог Нина Ягодинцева отметила, что столица Южного Урала становилась в последний раз местом проведения церемонии награждения этой премии в 2006 году.

Среди лауреатов этого года – челябинский детский поэт Нина Пикулева. Премия присуждена за сборник «Легкие правила», который уже несколько раз переиздавался и стал популярным у школьников младших классов.

Нина Пикулева давно стала одним из самых известных поэтов, живущих в Челябинске. В родном городе ее творчество отмечено премией «Золотая лира», также она лауреат престижной премии имени Льва Толстого. Ее, кстати, челябинскому автору вручал в Москве классик советской детской литературы Сергей Михалков.

Недавно Пикулева была отмечена знаком «За заслуги перед Челябинской областью».

Автор пишет для самых маленьких читателей - для дошколят - и их родителей.