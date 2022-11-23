Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»

Третьего декабря в Челябинске состоится областной открытый фестиваль-конкурс детских и молодёжных театров мод «Подиум Д*АРТ». Участники представят театрализованные показы коллекций и изделий на тему «Мастерство на кончике иглы».

Зрителя ждет джинсовая коллекция «По следам Бременских музыкантов», романтические платья «Принцесса подводного царства», этно-коллекция «Душа Дракона» из тканей, расписанных вручную в японской технике «Шибори», образы на тему «Бесконечная отвага, мужество и любовь к Родине», созданные по мотивам гусарских баллад с использованием современных тенденций моды.

В фестивале-конкурсе примут участие коллективы театров мод, школ, студий моды и другие объединения моделирования и конструирования одежды города Челябинска и Челябинской области. Как сообщили в региональном министерстве культуры, выступят Кунашакский, Троицкий, Еткульский, Саткинский районы, города Копейск и Челябинск.

«Подиум Д*АРТ» пройдет третьего декабря в концертном зале им.С.Прокофьева. Начало в 12:00