Челябинский mini театр приглашает зрителей на вечер поп-поэзии

Единственный в Челябинске частный профессиональный mini театр приглашает зрителей на спектакль в жанре поп-поэзии «Вечный взрыв». Премьера состоится в субботу, 21 августа, в 19:00.

Неклассический жанр, неклассический спектакль, неклассический формат – все это в духе челябинского современного mini театра, исследующего новые грани содержания, выразительных средств и искусства в целом.

«лишили песню музыки

мы ломанный ритм

мы размягченные сердца

мы расширяем границы обычного

сделали текст поэзией

мы не лежим на поверхности

мы странное исполнение

превратили поэзию в театр

мы мысль

мы вопросы

мы воздух

мы вечный взрыв», - так описывают спектакль в mini театре.

Спектакль продлится 45 минут. В нем примут участие Дмитрий Морозов, Екатерина Ламыкина, Дарья Савиных. Режиссером-постановщиком также является Дарья Савиных.

Обращают внимание в mini театре и на возрастное ограничение постановки – 18+. В спектакле присутствует ненормативная лексика, впрочем, современного зрителя этим уже не удивить. Ведь в mini театр приходят зрители, готовые увидеть театр живой, находящийся в постоянном поиске новых форм и смыслов.

Билеты на спектакль можно купить по ссылке.