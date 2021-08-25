Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким

В ближайшее воскресенье, 29 августа, в Молодёжном театре Челябинска состоится эскиз Дмитрия Писарева «Далёкая Радуга» по повести фантастов Аркадия и Бориса Стругацких.

«Далекая Радуга» – это история о том, как сильно нас любят наши родители, о сознательных и бессознательных жизненных приоритетах взрослых.

Как рассказали в пресс-службе театра, в начале июля на режиссёрской лаборатории «Контур советской детской литературы» уже состоялся показ эскиза по данному материалу. Теперь работа на продолжилась.

«На лаборатории “Контур” я выбрал предельно аскетичную форму подачи материала, сконцентрированную на аудиостороне возможного спектакля. Это позволило мне “услышать” материал, понять возможности его реализации, – рассказывает Дмитрий Писарев. – Сейчас мне бы хотелось пойти дальше и поэкспериментировать с визуальной составляющей: попробовать мизансценирование, световое решение и видео. К тому же 28 августа – день рождения одного из создателей оригинальной повести, Аркадия Стругацкого. По-моему, прекрасный повод!».

В прошлый раз, как отмечают в театре, эскиз был воспринят максимально тепло, зрители смахивали слёзы и делились впечатлениями. Не остался равнодушным даже театральный критик из Москвы Павел Руднев.

«Фантастика всегда про идеальный мир, хотя в реальном, наоборот, дети чаще становятся жертвами. Потому что люди отдают предпочтение настоящему, забывая про будущее, а дети – это будущее. Я смотрел и думал: даже в техническом мире, где люди создали планету учёных, сверхрациональный мир, остаётся иррациональное. Всегда будет иррациональная волна, которую невозможно будет остановить. И я думал про коронавирус. Мы уже научились изменять пол человека и даже возвращать его обратно, но с проблемой коронавируса человечество пока не может справиться. И вдруг эта мысль: “Выживут только дети”. Ведь и коронавирус пока затрагивает их в меньшей степени. Невозможно не думать про актуальность этой истории, – делился своими впечатлениями со зрителями театровед. – Было очень важно, чтобы мы не расплакались до финала. Выбранная режиссёром форма аскетична, она сдерживает сентиментальность, что позволило создать основной накал в конце».

Дмитрий Писарев пообещал и в этот раз, не утратив аскетичности и эмоционального выхода, помочь тем, кому было тяжело «входить» в текст, ведь, несмотря на популярность Стругацких, не все знакомы с сюжетом повести. Режиссёр с помощью визуализации и других театральных приёмов планирует облегчить задачу знакомства с героями и обозначить предысторию планеты Радуга, на которой вот-вот случится катастрофа.

Посетить эскиз «Далёкая Радуга» зрители могут бесплатно, но по предварительной записи по ссылке. Спектакль начнется в 18 часов 30 минут.