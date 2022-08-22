Челябинский оперный театр преобразился к новому сезону

Челябинский театр оперы и балета за лето преобразился изнутри – обновился цвет стен, отреставрирован пол, отремонтирована сцена.

Как сообщает пресс-служба театра, ремонтные работы проводились в течение 1,5 месяцев в зрительской и в служебной частях. В фойе второго и третьего этажей отциклевали паркет и покрыли его лаком, отреставрировали основания колонн.

Фойе второго этажа

Работы проводила промышленная группа «КОНАР», которая входит в состав Попечительского совета. В дальнейшем фирма окажет театру помощь и в полной реставрации колонн фойе.

Фойе третьего этажа

В зрительном зале изменили цвет стен, покрасили потолки в ложах. Чтобы добиться безупречного оттенка, окрашивание производилось в четыре этапа: сначала рабочие нанесли два слоя белой грунтовки, затем два слоя краски. Помимо этого, на входных группах балкона заменили балясины.

Зрительный зал, покраска стен

Преобразилась и святая святых театра – сцена. Ее настил отремонтировали с использованием трехслойного палубного бруса: два нижних слоя сделаны из сосны, верхний – из бессучковой лиственницы экстра сорта. Для предупреждения рассыхания древесины крепление бруса выполнили специальными анкерами с пружинами.

Ремонт настила сцены

Планшет сцены покрыли тремя слоями огнезащитного колерованного лака, а финальный слой сделали специальным матовым лаком с огнезащитными и износостойкими свойствами.

Также на сцене произвели монтаж нового противопожарного занавеса. Теперь его вес составляет девять тонн – это в два раза легче предыдущего. Работы проводила московская фирма «Интоку», специализирующаяся на установке противопожарного оборудования в крупнейших театрально-концертных залах.

В служебной части отремонтировали туалетные комнаты с душевыми кабинами.

Крыльцо служебного входа

Изменения произошли и в здании вспомогательного назначения. Там утеплили фасад в местах примыкания стен, устранили дефекты на кровле. В живописном цехе заменили окна.

Увидеть преобразившийся театр зрители смогут уже третьего сентября. В этот день откроется 67-й сезон оперой «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Билеты на спектакль можно приобрести по «Пушкинской карте».