Челябинский театр драмы  начинает сезон с «Женитьбы»

В пятницу, девятого сентября, Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова вступает в 102-й творческий год. Начинается он с «Женитьбы», поставленной по одноимённой пьесе Николая Гоголя главным режиссёром театра Александром Зыковым.

Премьера этого спектакля стала ярким завершением прошлого сезона, что единодушно признали и зрители, и критики. Необычная режиссерская трактовка широко востребованной театрами гоголевской пьесы поучила огромное число восторженных отзывов. Подтверждением такого резонанса стал и тот факт, что уже за неделю до сегодняшней «Женитьбы» все билеты были проданы. А начинать новый театральный год с аншлага – добрый знак.

«В планах театра – премьеры, гастроли, участие в театральных фестивалях, творческие спецпроекты, показы наших лучших спектаклей в городах области. Так еще до конца года, в ноябре, коллектив театра покажет спектакль «Демоны» в Мурманске на Международном театральном фестивале «Арктическая сцена», - рассказала заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова том, что ждёт зрителей в предстоящем сезоне. - Также готовятся две премьеры – запланированная на октябрь комедия «Странная миссис Сэвидж» и в декабре выйдет детский интерактивный спектакль «Как зайцы Новый год проспали». А после новогодних праздников в афишу театра войдут ещё четыре премьеры – «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсия Лорки, «Доходное место» А. Островского, «Героин приносили по пятницам» по прозе современного автора Романа Михайлова и «Дети ворона» по роману-сказке Юлии Яковлевой».