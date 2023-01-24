Челябинский театр драмы покажет спектакли в разных районах города

Челябинский театр драмы, несмотря на начавшийся ремонт, своих зрителей бросать не намерен. С конца января артисты будут играть лучшие постановки на других площадках города.

«Мы предлагаем вам сходить в театр рядом с домом, где вас совершенно точно ждут положительные эмоции и теплая атмосфера! А качество спектаклей мы обеспечим! Яркие костюмы и грим, качественный звук, масштабные декорации – с нас, а аплодисменты – с вас!» – обращаются к челябинцам артисты театра.

27 и 28 января в ДК Станкомаш по адресу ул. Тухачевского, 3 пройдут показы спектакля «Снежная королева» (0+). «Жил-был Тролль…» – именно так должна начинаться эта история. Много лет назад по приказу Снежной королевы один Тролль создал великое кривое зеркало, осколки которого разлетелись по всему свету. И люди, в чей глаз и в чье сердце попадал осколок зеркала Тролля, не знали любви, не видели красоты. Специально для театра драмы команда постановщиков из Санкт-Петербурга превратила эту историю в волшебный и по-настоящему сказочный мюзикл для всей семьи. Музыка, которая легла в основу оригинального либретто, создал композитор, автор многих хитов для исполнителей российской эстрады Андрей Морсин,.

В феврале челябинцы смогут увидеть артистов драмы на сцене ДК Железнодорожников по адресу ул. Цвиллинга, 54. 11 февраля состоится спектакль «Бешеные деньги» (16+), 17 февраля – «Тринадцатый номер» (16+), а 23 февраля – «Сейчас или никогда» (16+).

14 февраля в театре Оперы и балета по адресу пл. Ярославского, 1 покажут спектакль «Номер 6» (16+). Это история доктора Рагина, который стал шестым пациентом палаты для психически больных в своей собственной больнице. История о том, что каждому из нас поставят диагноз, каждый сойдет с ума по-своему, каждый попадет в свой собственный ад. Палата № 6 – это личный ад доктора Рагина. Спектакль задает вопрос, что такое «Палата № 6». Это система, с которой невозможно бороться или справедливый диагноз, поставленный доктору Рагину? Место, куда он заточен своим безумием, или его личное чистилище, где он отбывает после смерти?