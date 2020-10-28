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Дары Владимиру Путину и Никите Хрущеву на выставке «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля»

Культура
Сегодня, 12:07
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Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля», открывшаяся в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала», демонстрирует уникальные экспонаты. Каждый из них — свидетельство исторических событий, причем не только далеких.

Среди экспонатов есть, например, казачья шашка и кинжал, которые покинули Россию вместе с их хозяином - атаманом, а вернулись в 2013-м. Они были преподнесены в дар президенту России Владимиру Путину. А тот, следуя традициям прошлого, передал реликвии в собрание Музеев Московского Кремля.

Есть в экспозиции боевая сабля «тулвар», которую Никита Хрущев получил в 1955 году в ходе его визита в дружественную Индию. Сабля изготовлена в XIX веке, а вот ножны к ней - специально к приезду советского лидера. И, судя по искусной работе, индийские оружейники XX века ничуть не уступают в мастерстве своим предкам.

Еще один дипломатический дар Никите Хрущеву - бирманский меч, преподнесенный в знак дружбы в 50-х годах XX века, когда особо теплые отношения складывались между СССР и странами Юго-Восточной Азии. На ножнах — пантеон божеств Бирмы, а на клинке — сцены из бирманской пьесы. Меч был изготовлен по древней технологии специально к приезду Хрущева.

В экспозиции выставки - более 180 уникальных экспонатов. многие из которых впервые покинули Кремль.  Выставка находится в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала. Она будет доступна жителям региона до седьмого февраля 2021 года. Выставка организована в рамках нацпроекта "Культура".

На фото - дары президенту Владимиру Путину от атамана Кубанского казачьего войска за рубежом А. М. Певнева.

 

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