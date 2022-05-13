Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске с 18-го по 21-е мая состоится VIII фестиваль современного искусства «Дебаркадер». Программа этого года состоит из танцевально-театральной и художественной программ и мотопроекта.

Как сообщили в пресс-службе музея, вечером 18-го мая на уличной площадке между башнями музея занавес праздника откроет зрелищный театральный перформанс от Радика Рябкова и «Студии М». Главная тема - время. Язык действа завязан на игре света, ветра, постоянной образной динамике.

Вечер открытия продолжится показательными номерами разных направлений танца. Здесь же состоится соревнование между командами в формате k-pop kaver dance – танцевального направления корейской поп-культуры. Соревнование пройдет в три этапа, а победитель баттла получит денежный приз.

Поделиться

Танцевать будут и 19-20-го мая: танцоры проведут мастер-классы. Гости зарядятся ритмами латины, окунутся в прошлое благодаря историческому танцу, а поклонники южнокорейской культуры смогут вдохновиться движениями k-pop cover dance - флешмобом под корейскую поп-музыку.

В рамках художественного направления музей представит выставку «О дивный новый мир: медиаискусство из коллекции Ural Vision Foundation» от постоянного партнера Urals vision gallery. Экспозиция посвящена новым медиа в искусстве. Посетители увидят работы мировых звезд медиа-арта: АЕС+Ф (название группы складывается из заглавных букв имен художников) участвовали в 52-й Венецианской биеннале, Аристарх Чернышев - лауреат премии Кандинского, Олег Доу стал «Фотографом года специальной номинации» международной фотопремии. Их работы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и современных: лентикулярная печать, лайт-боксы. Центром притяжения обещает стать надувная скульптура в три метра высотой (Максим Свищев, «Мое авокадо»). Презентация выставки состоится в стенах музея 18-го мая.

В финальный день – 21-го мая - на всех площадках музея и новой городской набережной пройдет мотофестиваль «ПОЛОW.O.D.ЬЕ», приуроченный к началу сезона. Программа события обширная, подробнее с ней можно ознакомиться на сайте музея.

Александр Уманцев, президент мотоклуба «Wings of Darkness», организатора фестиваля, рассказал о проекте следующее: «Дебаркадер - в первую очередь, праздник для людей, праздник для города. То, что ты можешь увидеть здесь, не увидишь единовременно ни на какой другой площадке, поэтому мы - мотоклуб и музей - решили объединиться... Люди, которые приходят посмотреть на искусство, посмотреть на выступления детишек, - все они проявляют интерес к мотоциклам. Поэтому мы совместно с музеем ретротехники привозим выставку. Единиц техники будет много, мы даже готовы были привезти самолет».

Завершится «Дебаркадер» в Ночь музеев - 21-го мая.