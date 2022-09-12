День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее

В день рождения Челябинска, десятого сентября, на площадках Исторического музея Южного Урала побывали полторы тысячи человек лично и 25 тысяч 200 – онлайн.

Программа стала историческим подарком городу на его 286-летие – номер за номером студенты и профессиональные артисты раскрывали традиции народов Южного Урала: танцы сменялись песнями, театр плавно перетекал в презентацию костюмов.

Последнее событие привлекло особенное внимание – пока в мире гремят недели моды, в Историческом музее проходят свои дефиле исторического костюма. И не абы какого, а казачьего! «Все наряды, что мы показываем, вызывают изумление…», – отметила Евгения Ядрышникова, мастерица одежды проекта «Стоит казачка у ворот», и это действительно так: только в эфире костюмами полюбовались четыре с половиной тысяч человек.

События созвучны с темой 2022 года, посвященного нематериальному культурному наследию: «Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет…Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении» (Дмитрий Лихачев).