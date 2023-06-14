14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
14.06.2023
В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей
14.06.2023
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
14.06.2023
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
23.03.2023
Челябинский Театр Современного Танца впервые на сцене ДК «ЧМК»
16.03.2023
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
12.03.2023
Бегущие и Moza Memory в Челябинске
19.09.2022
Выставка — на час, а память — на века
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023