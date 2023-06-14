«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями

Челябинский театр современного танца готовит предпремьерный показ спектакля «Диалоги». 18 июня на сцене учебного театра «Дебют» состоится показ постановки.

«Диалог — это не только коммуникация, это совместное творческое мышление, которое может возникнуть, когда подлинное чуткое слушание помогает стремлению понять и быть понятым. Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и «человек в человеке» как для других, так и для себя самого», - считает Ольга Пона, художественный руководитель театра.

Хореография – Заслуженный артист РФ Ольга Пона в соавторстве с танцовщиками театра

Исполнение – Степан Баннов, Мария Герасимова, Виктория Гордеева, Екатерина Дуйкова, Татьяна Крицкая, Татьяна Лумпова, Нурлан Нурушев, Дмитрий Чегодарь, Денис Чернышов, Кристина Чернышова, Дарья Усольцева, Рафаэль Тимербаков.

СПРАВКА

МБУК Челябинский театр современного танца учрежден в 1992 г. при поддержке городской администрации. За годы существования театра создан обширный репертуар. А главное, найдено неповторимое творческое лицо театра, его танцевальный язык, пластический почерк, который не спутаешь ни с чем.

Театр имеет более двадцати номинации и дважды обладатель национальной театральной премии «Золотая Маска».