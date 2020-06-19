Для вас поет ансамбль бардов «Песни нашего века»

Песни нашего века — ансамбль, собравший известных исполнителей, поющих в жанре авторской (бардовской) песни — Виктор Берковский,Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров и другие. Также в проекте принял участие Сергей Хутас (контрабас).

Проект был создан в 1999 году для выпуска альбомов, состоящих из известных песен, преимущественно относящихся к жанру авторской песни, или близких к ним по стилю, которые приобрели настолько широкую известность и популярность, что их можно считать народным достоянием.

Сегодня в исполнении этого ансамбля для вас звучит популярная песня «Весеннее танго» («Приходит время…»)

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