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Елена Гагарина раскрыла челябинцам тему выставки, которую привезут из Кремля в следующем году

Культура
Сегодня, 19:30
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Автор: 
Ксения Старикова

В Челябинск сегодня, 27 октября, приехала генеральный директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина побывала в Государственном историческом музее Южного Урала и по достоинству оценила то, как музей представил выставку «Сокровища Востока», а также раскрыла тему следующей выставки.

По словам Елены Гагариной, данная выставка представляет собой самую интересную и роскошную часть кремлевского собрания.

«Сокровища Востока» - это более 180 шедевров, изготовленных восточными мастерами XVI–XX веков для российских правителей, в том числе холодное и огнестрельное оружие, конское снаряжение, ткани, утварь.

Многие из предметов, представленных в Челябинске, до этого никогда не покидали пределов родного музея. Среди них много уникальных вещей, аналогов которым нет нигде в мире. И все это - эксклюзивно для Южного Урала.

«Далеко не каждый музей готов принять такую коллекцию. Такого рода вещи хранятся только в музее московского Кремля, в частности, уникальное казённое иранское оружие. Жители Челябинска уже немного избалованы тем, что мы привозим каждый год, и нам приходится повышать планку. Думаю, то, что мы привезли сейчас, понравится челябинцам», – сказала почетная гостья.

Также Елена Гагарина отметила, что южноуральский музей представил данную выставку более чем достойно: цветовые сочетания подобраны очень грамотно, предметы хорошо освещены, на каждой витрине есть фотография экспоната, а также соблюдены все нормы температурно-влажностного режима, что важно для изделий 16-17 веков.

Данные экспонаты было достаточно сложно перевозить: каждый ящик нужно было тщательно зафиксировать, также транспортировка экспонатов требовала строгого соблюдения температурного режима.

Так как государственный исторический музей Южного Урала прекрасно справился со всеми задачами, музей московского Кремля и в следующем году порадует челябинцев выставкой, которая будет посвящена Александру I и периоду российской истории, связанному с его правлением.

«О правлении Александра I немногое известно. Существует много интересных фактов, которые, я надеюсь, будут интересны зрителям. Конечно, нельзя говорить об императоре, не показав его коронационный костюм, нуждающийся в очень серьёзном внимании: ткани, которым так много лет и которые имеют такую культурную ценность, нуждаются в особой защите», – подчеркнула Елена Гагарина.

Впрочем, это будет только в следующем году, а впечатление о выставке «Сокровища Востока» челябинцы и гости южноуральской столицы могут составить уже сейчас.

Данная экспозиция уникальна в своём роде, она подготовлена специально для государственного исторического музея Южного Урала, в стенах которого проработает до седьмого февраля 2021-го года, после чего увидеть удивительные экспонаты можно будет только в Москве.

Фото автора и исторического музея Южного Урала

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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