«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно

В выставочном зале Челябинского центра искусств третьего мая состоялось открытие выставки «Flammis/Мерцания» молодой талантливой художницы-графика Екатерины Савочкиной.

Экспозиция привлекает внимание посетителей своей необычностью. Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сама Екатерина, для нее как для художника-станковиста, работающего с различными графическими материалами (гравюра, акварель, смешанная техника, цветные карандаши), эта выставка интересна тем, что здесь совмещены разные техники: графика и фотография одновременно.

Открывая выставку, ее куратор, кандидат культурологии, доцент ЧелГУ Ольга Конфедерат, рассказала собравшимся о том, какой интерес представляет фотография для художника-графика. По ее словам, «художник включает свою камеру, когда в потоке жизни встречает какую-то вспышку, какой-то проблеск, какое-то сияние, что-то, что мелькает, и это хочется удержать».

«Предметы, которые снимает Екатерина Савочкина на камеру мобильного телефона, довольно просты. Тогда возникает вопрос, в чем значимость этой фотографии, что хочет художник, когда включает камеру: увидеть предмет или испытать свой взгляд? На самом деле представленные на выставке работы - это попытки взгляда на обычные вещи», - отметила Ольга Конфедерат.

По соседству с графическими работами представлены фотографии, помогающие понять, что любит и как смотрит на мир художник.

Выставка продолжит свою работу до 28 мая, все интересующиеся фотографией и графикой приглашаются смотреть и чувствовать.