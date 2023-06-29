Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале

На этнофестиваль «Аркаим» приедет один из самых семейных коллективов-участников – фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса. В его состав вошли сразу три семьи.

Напомним, нынешний фестиваль будет посвящен семейным традициям, особое внимание уделяется семейным коллективам и мероприятиям. Участниками фольклорного ансамбля "Оберег" являются взрослые и дети от 13 до 65 лет. Среди участников сразу три семьи: муж и жена, папа с дочкой и мама с дочкой, артистический стаж некоторых семей почти 15 лет.

Как рассказала пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, «Оберег» выступит восьмого июля на Аркаиме с театрализованной программой "Жениться - перемениться". Публика услышит семейные обрядовые песни Челябинской области, собранные в экспедициях, узнает о традициях переселенцев села Серпиевка Катав-Ивановского района, познакомиться с манерой пения, хореографией, бытовавших в уральских селах.

Для справки

Коллектив «Оберег» родился в 2001 году в Миассе. За годы совместного творчества вырос в большую и дружную семью. Ансамбль работает на базе Дома культуры "Бригантина" г.Миасса, носит звание "народного". Участники ансамбля ведут периодическую экспедиционную работу в селах Челябинской области, осваивают местный диалект и словесные жанры устного поэтического творчества, разучивают традиционные песни, исследуют особенности традиционной одежды жителей Южного Урала, участвуют в научных конференциях.

