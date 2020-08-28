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«Фотофест» отмечает рекордное число участников

Культура
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 28 августа, на участие в фотомарафоне в рамках фестиваля «Фотофест-2020» вышло около 120 человек. Это в полтора раза больше, чем обычно. И все благодаря молодежи.

Как рассказал куратор фестиваля «Фотофест» Максим Грицук, столь существенный прирост дали участники в возрасте до 18 лет, которые впервые получили возможность снимать на фотомарафоне.

В этом году у нас отдельная номинация для несовершеннолетних, — напомнил он. — Всего их более 50 человек. Что касается участников из старшего поколения, то из года в год их число примерно одинаково. Это практически все известные профессиональные фотографы Челябинска и Челябинской области, а также несколько человек из Курганской области.

Сегодня в полночь стартовал очный этап фотомарафона (до этого более тысячи работ поступило на заочном этапе). Тема творческого состязания - «Один день из жизни Челябинска». Итоги будут обнародованы 5 сентября, когда закончится прием работ.

На экваторе фотомарафона некоторые участники согласились поделиться впечатлениями.

Захар Шадрин (г. Златоуст) участвует в фотомарафоне третий раз:

Снимал всю ночь напролет в разных районах Челябинска. Преимущественно городские пейзажи — строительство собора на Северо-Зав возле, плотина на Шершнях, главный корпус ЮУрГУ, Дворец пионеров на Алом поле. И, как мне кажется, удачными снял рассвет над Миассом в центре города. Но стер все ноги напрочь, а надо снова в путь!

Нынче на фотомарафоне нет конкретных маршрутов, надо все самому продумывать. У местных фотографов в этом плане есть преимущество — они хорошо знают город. Зато у приезжих — менее «замыленный» взгляд, поэтому будем на равных соревноваться.

Александр Алпаткин — председатель Курганского регионального отделения Союза фотохудожников РФ. Сейчас его марафонский маршрут пролегает по проспекту Ленина в районе студгородка ЮУрГУ

Видно, что есть кому за городом следить, - говорит о..

Сейчас Александр просто ходит по городу и фотографирует все, что видит. В актуальном жанре стрит-фото:

Я не пейзажист, скорее — репортажник. Но фонтан возле ЮУрГУ понравился, «завизуализирую» эту тему.

Александр Нифанин — победитель фотоконкурса «Изоляция», который проводился Историческим музеем и фотостудией «Каменный пояс» весной нынешнего года.  Он уже поснимал минувшей ночью Челябинск — возле отеля «Видгоф» и в его окрестностях. Теперь Александр отправляется на озеро Смолино, в детско-юношескую парусную школу. Там он намерен снимать  яхты, паруса и спортсменов. Детский спорт — одна из его любимых тем. 

 

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