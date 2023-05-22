И в Тамбове Челябинский НХТ стал дважды лауреатом

Новый Художественный театр Челябинска вернулся из Тамбова, где впервые принимал участие в XVI Всероссийском театральном фестивале-конкурсе имени Н.Х.Рыбакова. И вернулся с двумя высокими наградами.

Челябинские артисты на суд авторитетного жюри и зрителей представили один из лучших и очень популярный у зрителей спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» в постановке Евгения Гельфонда.

«Традиционный фестиваль имени знаменитого старейшего тамбовского актёра Николая Хрисановича Рыбакова– это всероссийский конкурс, в афишу которого в этом году вошли спектакли из сорока театров страны, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Брандесова-Давыдова. - Награды фестиваля были оригинальными. Их названия отражали, как правило, глубинную сущность представленных работ и в большей степени были направлены на то, чтобы выделить и поддержать Актёра – главное действующее лицо на театральной сцене».

Новый Художественный театр был удостоен двух высоких наград. Спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас" получил Премию имени Архиепископа Луки за поддержку гражданственности и духовности. Эта уникальная премия учреждена Тамбовской городской клинической больницей имени Архиепископа Луки.

Вручая эту награду художественному лидеру челябинского театра, режиссёру спектакля Евгению Гельфонду, главный врач больницы, кандидат медицинских наук Марина Македонская отметила: «Театр является той связующей нитью, которая соединяет истории и судьбы, поколения и эпохи. И какие бы «прорывные» технологии не приходили в нашу жизнь, люди всё равно стремятся в театр».

То, что именно спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» получил награду за поддержку гражданственности и духовности, большое достижение НХТ, который всем своим творчеством старается следовать именно такому идейному и нравственному пути.

Ещё одной особенностью фестиваля в Тамбове является присутствие в конкурсе номинации, аналогов которой, пожалуй, нет во всём российском театральном пространстве. На фестивале имени Н.Х.Рыбакова присуждают звания – «Актёр России» и « Актриса России». И эта награда, по сути, является главной наградой фестиваля, который придаёт особое значение актёрскому творчеству. В этот раз такое почётное звание членами жюри было единодушно присвоено ведущей актрисе НХТ Ксении Бойко за роль Сани. Ей вручал диплом председатель жюри, известный артист театра и кино народный артист РФ Александр Голобородько.

Поблагодарив организаторов фестиваля и гостеприимных жителей Тамбова, Ксения в ответ сказала: «Мы почувствовали такую волну любви, что свою любовь ответно не могли не отдать вам… Эта награда не только моя, это награда и тех людей, которые со мной на сцене. Это мои друзья, моя семья, мой режиссёр - люди, которых ты любишь и которые любят тебя. И в этой любви, наверное, и надо сейчас жить».

В преддверии 30-летнего юбилея Нового Художественного театра весна и лето для творческого коллектива особенно урожайные на фестивали. Так, в начале июня спектакль «Егорушкины птицы» отправится в Сергиев Посад на IX Международный театральный фестиваль «У Троицы», а в августе с этим же спектаклем в древний город Владимир – на III Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения».