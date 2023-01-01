01.01.2023
Игры, забавы и колядки: что ждет челябинцев на Рождество
31.12.2022
Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Игры, забавы и колядки: что ждет челябинцев на Рождество
07.01.2022
Начались Рождественские святки
06.01.2022
Шестого января у православных - Сочельник
05.01.2022
Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
06.01.2021
Безопасность верующих в Рождество обеспечат полицейские Челябинска
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022