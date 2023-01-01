Игры, забавы и колядки: что ждет челябинцев на Рождество

Первые городские Рождественские гуляния пройдут 7 и 8 января в Парке культуры и отдыха имени А. Ю. Гагарина.

Сначала состоится костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к рождественскому вертепу, затем в программе концерт с рождественскими колядками, песнопениями и танцами в исполнении профессиональных артистов и приходских коллективов.

В перерывах - викторины с вопросами по истории, культуре и традициям праздника Рождества Христова, традиционные русские народные игры и забавы.

Запланировано выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, после чего пройдет небольшой мастер-класс для всех желающих.

В большом теплом шатре состоится мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды.

Начало праздника в 13:00 на главной сцене парка.