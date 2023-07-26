Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка

В Музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала 31 июля открывается выставка «Грани.Out». Проект посвящен творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья и проводится совместно с Челябинским Государственным центром народного творчества.

Как рассказали в пресс-службе музея, для людей с инвалидностью «Грани.Out» – это возможность раскрыть свой творческий потенциал посредством преодоления личностных, социальных, а иногда физических барьеров.

Для гостей - выставка расширяет представление о художнике-демиурге и ломает стереотип о том, кто им может стать. Экспозиция призвана рассказать о начинающих и опытных художниках, которые посредством искусства воплощают всем известный тезис, о том, что искусство не знает границ.

Работы участников проекта были отобраны по результатам проведения двух областных фестивалей: «Смотри на меня как на равного» и «Искорки надежды».

Продлится выставка до 28 августа.