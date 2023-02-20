Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку «Великий перелом».

Экспозиция посвящена событиям 1942-го - начала 1943 года и повествует о героической борьбе советского народа при обороне Севастополя и в Сталинградской битве, положившей начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Посетителей выставки ждут уникальные экспонаты - такие, как стальной нагрудник 1942 года (из Сталинграда), альбом госпиталя №385, а также знакомство с интересными историческими фактами о Челябинске того времени.

Зимой 1941-1942 года на советско-германском фронте немецко-фашистские войска в ходе Московской битвы впервые за годы Второй мировой войны потерпели крупное поражение. Немецко-фашистское командование, будучи не в состоянии вести наступательные действия одновременно на всем советско-германском фронте, летом 1942 года сосредоточило основные усилия войск на юге с целью выхода в нефтеносные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани и Нижней Волги...

Выставка познакомит жителей Челябинска и области не только со сложной обстановкой, сложившейся на фронте, но и покажет роль Южного Урала в тяжелый период Великой Отечественной войны.

«Как проходила эвакуация? Какие предприятия действовали на территории Челябинской области? Как был устроен быт южноуральцев? Ответы на эти вопросы позволит найти предметный и визуальный ряд экспозиции. На выставке будет представлено оружие времен Великой Отечественной войны, медицинское оборудование, предметы тылового быта и другие экспонаты», - рассказали в Историческом музее Южного Урала.

«Великий перелом» откроется завтра, 21 февраля, в 14 часов.