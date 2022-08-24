24.08.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон
24.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
24.08.2022
ГИБДД требует возбудить дело в отношении перевозчика, водитель которого задавил пассажирку
24.08.2022
В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике
24.08.2022
Короткометражки челябинских режиссеров «переведут» на язык незрячих
24.08.2022
В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев
12.07.2022
Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022