Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города

Государственный исторический музей Южного Урала десятого сентября приглашает челябинцев отметить День города на своих открытых площадках.

Так как 286-летие Челябинска пришлось на Год нематериального культурного наследия, программа будет посвящена традициям народов региона.

На летней эстраде в 14 часов начнется экскурсия по историческому центру Челябинска от Гаяза Самигулова, кандидата исторических наук.

В 15 часов студенты Института культуры представят здесь традиционные танцы народов Южного Урала.

В 16 часов на летней эстраде откроется постановка традиционного театра Петрушки, которую завершат выступления фольклорных коллективов из Челябинска и Челябинской области.

В 19 часов здесь состоится концерт традиционной музыки народов Урала, который дополнят пояснения экспертов из Института культуры об особенностях музыкальной культуры края.

Музейно-выставочный центр (Сад камней) в 18 часов десятого сентября приглашает на интерактивную площадку «Стоит казачка у ворот»: гостям события расскажут и покажут традиционный костюм казаков Южного Урала, желающие примерят реплики традиционных русских нарядов и смогут сфотографироваться в них.

В течение всего дня в Историческом музее будет открыта объемная фотозона для памятных снимков горожан.