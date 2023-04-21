К столетию Исторического музея Южного Урала свет увидят уникальные издания

К столетию Государственного исторического музея Южного Урала - к первому июля этого года - подготовят три уникальных исторических издания и презентационный альбом музейных сокровищ.

Разговор о подготовке к вековому юбилею учреждения культуры шел на состоявшемся в его стенах заседании ученого совета. Директор Исторического музея Владимир Богдановский в своем докладе рассказал коллегам о предстоящих мероприятиях, подчеркнув, что над юбилейными изданиями специалисты музея работают на протяжении нескольких последних лет.

Первое, самое актуальное издание - это книга «Горохов и его музей», посвященная истории создания челябинского музея в 1923 году, его первых значимых успехах под началом первого директора - Ивана Горохова. Главный хранитель фондов Исторического музея Ирина Ивлиева в своем докладе отметила роль этой книги как в историческом ракурсе, так и в развитии музейного дела. Ирина Сергеевна добавила, что в книге будут использованы архивные газетные публикации, освещающие музейные события на протяжении первых десятилетий его деятельности. Книга будет содержать богатый иллюстративный материал, уникальные фотографии из музейных экспедиций, дневники и отчеты, написанные самим Иваном Гороховым. Книгу «Горохов и его музей» планируется издать первого июля, к открытию в Историческом музее одноименной выставки.

Второе юбилейное издание приурочено к 180-летию челябинского предпринимателя и общественного деятеля Владимира Покровского. Его особняк на улице Труда, 98 известен как Дом Общественного собрания, где в конце XIX века собирался цвет челябинского общества. Над книгой о Покровском работает сотрудник издательства «Каменный пояс» Елена Попадьина, которая рассказала членам ученого совета о том, как по крупицам собирает информацию о деятельности этого выдающегося человека.

Кроме того, в планах издательства «Каменный пояс» - книга об Историческом музее Южного Урала наших дней, о самых удачных выставочных, научно-исследовательских и книгоиздательских проектах, фестивалях и фотовыставках.

В завершение заседания руководитель издательства «Каменный пояс» Дмитрий Графов порадовал новостью о том, что в типографии «Автограф» готовится к выходу в свет подарочный альбом с сокровищами из фондов Исторического музея. Его презентация также состоится в день столетия музея.

Члены ученого совета одобрили издательские планы «Каменного пояса» и выразили готовность помочь в работе над этими тремя книгами, к славному юбилею главного музея Южного Урала.