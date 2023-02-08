«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет

Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» готовится отмечать сорокалетний юбилей.

Третьего марта в час дня состоится торжественная встреча по случаю круглой даты. В Доме общественного собрания на Труда, 98 соберутся основатели клуба, общественные деятели, художники, ювелиры - все те, кто принимал участие в выставках и мероприятиях, внес свой вклад в развитие творческого объединения.

Торжественная встреча продолжится открытием выставок, посвященных деятельности знаменитого «Каменного пояса».

А ведь в марте 1983 года основатели народной фотостудии Челябинска и не подозревали, что очень скоро их детище станет культурным феноменом.

В годы перестройки вдруг обнаружилось, что в тяжелые времена у челябинцев обострился интерес к художественной фотографии. На выставки стала активно ходить массовая публика.

Вспоминает один из основателей «Каменного пояса», директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский:

«Советский Союз был уже грани распада, все вокруг рушилось. А мы, будучи на полной самоокупаемости, привозили в Челябинск и показывали работы известных фотографов и художников, чьи имена мелькали на страницах советских газет и журналов. На наши выставки в «Каменном поясе» с билетами по пять копеек выстраивались очереди. Так мы продвигали этих авторов, прививали людям эстетический вкус».