Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду

Камерный театр Челябинска в ближайшую пятницу, первого июля, повесит на ворота замок и уйдет на каникулы. Закрытие сезона в этот раз пройдет в нетрадиционной форме – коллектив храма искусства готовится к заплыву на SUP-бордах.

Несколько лет подряд Камерный театр отмечал закрытие сезона велопробегом, в котором участвовали не только его сотрудники, но и блогеры, а также члены Камерного клуба.

«Традиции - это прекрасно, но они должны изменяться, точнее развиваться, как и наши артисты. Велосипед освоили, переходим на САП. Сапбординг – довольно молодой вид спорта, театральная молодежь поддержала инициативу, на заплыв записалось около 12 человек. Теперь главное, чтобы погода не подвела», - отметил директор Камерного театра Илья Коломейский.

Сапбординг является одной из разновидностей серфинга, в котором спортсмен гребет не руками, а веслом. Именно за счет наличия весла, «сапбордить» можно даже в водоемах без волн и течения - достаточно любого озера или реки. На САПе (аббревиатура SUP – StandUpPaddle) можно кататься не только стоя или на коленях, но даже сидя.

После соревнований артисты вернутся в театр, повесят на ворота символический замок и отправятся на каникулы до августа.