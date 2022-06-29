29.06.2022
В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
29.06.2022
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы
29.06.2022
О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.06.2022
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
29.06.2022
Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
23.06.2022
В Камерном театре знаменитую пьесу Островского ставят в жанре рок-лубок
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
18.05.2022
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
15.04.2022
Камерный театр покажет своим зрителям гравюры мастера тату
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022