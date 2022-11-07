«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри

Челябинский драматург Егор Черлак попал в число финалистов Всероссийского конкурса коротких пьес «Монодрама-2022». Этот традиционный творческий смотр проводится Российской государственной библиотекой искусств (РГБИ). Пьесу «Киборг лапал гробик» жюри включило в шорт-лист конкурса.

В этом году «Монодрама» получилась особенной – библиотеке исполняется ровно сто лет. РГБИ уже не первый год ведёт поиск новых пьес, которые написаны для одного действующего лица. Именно поэтому у своих читателей библиотека снискала неофициальное название «Театралка».

После каждого конкурса выпускается сборник, а отрывки из лучших пьес разыгрываются силами актёров столичных театров. На конкурс 2022 года свои произведения прислали 127 драматургов.

Егор Черлак – автор 46 пьес, которые ставились в театрах Москвы, Омска, Мурманска, Красноярска, Сарова, Челябинска. Два произведения южноуральца были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска». Моно-пьеса «Киборг лапал гробик» – это попытка драматургического осмысления непростого периода, носящего название «пандемия коронавируса».