Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»

В предстоящую субботу, 26 февраля, Клуб «Наше место» организует открытый урок инклюзивных танцевальных команд «Танцевальный джем». Участники покажут, как им удается стирать все границы между физическими возможностями разных людей.

«Мы часто приглашаем челябинского зрителя на наши концерты. Но очень редко показываем закулисье и то, как строится магия на сцене. Как нашим людям удается срывать аплодисменты и поднимать зрителя с кресел? Все дело в творческом процессе, в атмосфере внутри коллектива, в педагоге и горящих глазах наших ребят, - поделилась управляющий директор Клуба «Наше место» Елена Гришнякова. - «Танцевальный джем» или открытая танцевальная репетиция – это возможность увидеть изнутри, что проходят наши люди перед выходом на сцену».

Как сообщают в Клубе, в открытой репетиции примут участие четыре танцевальных коллектива. Это команда LINE (где занимается молодежь на колясках и волонтёры), коллектив современного танца SODA (в составе слабослышащие, глухие и молодежь без ограничений), команда OGC (занимаются молодые люди с ДЦП и их здоровые сверстники) и коллектив «Мамы в танцах» (родители «особенных» детей).

Открытая репетиция состоится 26 февраля в 14 часов 30 минут по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 62А, центр Dance House. Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, о перенесённом коронавирусе или справку медицинского отвода от вакцинации. При себе нужно иметь маску.

Проект Открытое инклюзивное пространство «Наше место» реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала».

ФОТО: «Наше место»