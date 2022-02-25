25.02.2022
Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию
25.02.2022
За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20
25.02.2022
Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»
25.02.2022
В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
25.02.2022
Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора
Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022