В Челябинске состоятся «Необыкновенные Елки»

С 17 по 19 декабря в Челябинске состоятся ежегодные «Необыкновенные Елки». Второй год подряд мероприятие пройдет в формате уличных гуляний с Дедом Морозом и сказочными героями. Площадь около Ледовой арены «Трактор» будет открыта для детей, молодых людей с ограниченными возможностям здоровья и волонтеров из Челябинска и области.

Как сообщают организаторы - клуб «Наше место», детские елки для ребят от двух до 14 лет состоятся 17 и 18 декабря (в 12, 13, 14 и 15 часов). Молодежная елка для южноуральцев в возрасте от 15 до 35 лет пройдёт 19 декабря в 12 часов.

«Необыкновенные Елки» – это самое любимое событие клуба «Наше место». «Елки» уже девятый год подряд поддерживают сотни волонтеров разных возрастов и профессий. Десятки компаний Челябинска откликаются на наш призыв сделать «особенным» детям праздник. А благодаря горящим глазам мам, Новый год становится настоящим волшебством. Мы действительно стараемся, чтобы семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, почувствовали себя счастливыми в дни “Необыкновенных ёлок”», – поделилась руководитель Клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья вручат сладкий подарок от Деда Мороза. Бесплатный билет могут получить родители на детей от 2 до 14 лет со справкой об инвалидности или справкой ПМПК, а также родители с инвалидностью на своих здоровых детей от 2 до 14 лет.

«Мы каждый год приходим на «Необыкновенную елку», нам всегда все очень нравится. Это самая масштабная елка из тех, что мы посещали. Всегда весело, много различных детских площадок. Причем каждая зона приспособлена для наших «особенных» деток. Мой ребенок просто в восторге! Он ждет этой елки с большим нетерпением», – поделилась Ольга Ионкина.

На «Необыкновенных елках» QR-код сертификата о вакцинации от Covid-19 не нужен. Но у всех гостей должно быть средство индивидуальной защиты - маска.

В группе клуба «Наше место» уже началась электронная выдача билетов. Она продлится до 15 декабря включительно. Для получения пригласительного необходимо заполнить несложную форму, прикрепив сканы документов. Оформление заявки. В течение нескольких дней билет придет на электронную почту. Семьи могут приходить на праздник в полном составе, прописав в заявке на билет количество сопровождающих. Все подробности в группе.

«Необыкновенные елки» реализуются в рамках проекта «Открытое инклюзивное пространство «Наше место» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также гранта Благотворительного фонда «Анастасия».