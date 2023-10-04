Концерт инклюзивного творчества пройдет в Челябинске

Концертное шоу, достойное федеральных каналов, состоится в Челябинске девятого октября и будет посвящено 10-летию Открытого инклюзивного пространства «Наше место». Дима Билан, Антон Беляев и Therr Maitz, Азамат Мусагалиев и челябинская молодежь с инвалидностью выступят на одной сцене для 2500 зрителей.

Более 150 молодых людей, с ДЦП, ограничением слуха и зрения, передвигающиеся на инвалидных колясках, а также их здоровые сверстники выйдут на одну сцену с Димой Биланом, Антоном Беляевым и музыкантами Therr Maitz, PLC, Азаматом Мусагалиевым и командой «Камызяки». Режиссер концерта – известный российский танцор, хореограф Гарик Рудник. Постановщики номеров – топовые хореографы страны Марк Куклин, Александр Тронов, Виталий Савченко, Дмитрий Черкозьянов.

«Каждый раз, приезжая в Челябинск к ребятам из инклюзивного пространства «Наше Место», ощущаешь себя дома. Чувство того, что наши встречи с ребятами дают им не только хорошее настроение, но и некую мотивацию, мотивируют и нас. С Юбилеем, уже ставшее родным «Наше Место», – поделился телеведущий, юморист, актер Азамат Мусагалиев.

Инклюзивный молодежный клуб «Наше место» был создан в октябре 2013 года. Уже его первое мероприятие собрало более 1000 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья - такого Челябинск на тот момент еще не видел.

За плечами организации десятки масштабных и локальных инклюзивных проектов: межрегиональные театральные фестивали, всероссийский и региональный форум инклюзивного творчества, инклюзивный проект «Равный Равному», благотворительный ежегодный проект «Необыкновенные Елки». Большая команда единомышленников считает своей миссией создание условий для развития, социализации молодых людей с особыми потребностями, способствовать формированию в обществе иного взгляда на «особенного» человека, не в плоскости «жалость и сочувствие», а в плоскости «вдохновение, мотивация».

«Не можешь изменить реальность, но можешь изменить отношение к ней. Именно про это «Наше место». Пространство, где каждый участник способен ощутить радость жизни, творчества, себя и людей. 10-ти летний путь созидания, поддержки и принятия человека в его природном естестве. «Наше место» наглядно показывает людям потенциал каждого человека, у кого откликается идея человеколюбия и сотворчества», - говорит руководитель Открытого инклюзивного пространства «Наше место» Мария Дусмухаметова.