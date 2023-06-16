16.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Доватора
16.06.2023
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
16.06.2023
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
06.02.2019
Дарите книги с любовью: челябинская Пушкинская библиотека начинает добрую акцию
04.09.2017
В Челябинске состоялся литературный фестиваль «Книгоград»
05.06.2017
Челябинская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по обеспеченности книжными магазинами
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023