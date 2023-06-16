Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»

Накануне, в Березовой роще у Ледовой арены «Трактор» состоялся книжный пикник «Сказочный лес».

Как рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» заведующая библиотекой № 9 МКУК «Централизованная библиотечная система» города Челябинска Наталья Бикбулатова, «Книжный пикник» проходит в рамках цикла мероприятий «Лето в библиотеке», организуемых для школьников и дошкольников.

Летом все библиотеки города стараются выйти в скверы, парки и общественные пространства, чтобы стать более открытыми и доступными для пользователей, для привлечения новых читателей. Благодаря подобным мероприятиям у детей пробуждается интерес к книге, сказке.

В рамках прошедшего мероприятия юные челябинцы и их родители приняли участие в веселой викторине на знание стихов известных советских писателей Агнии Барто и Корнея Чуковского. Победителей викторины ждал сладкий приз и книга. В завершении каждый желающий смог забрать с собой любую понравившуюся книгу с так называемой книжной скамьи «Книговорот».

К слову, «Книговорот» или «Буккроссинг» - явление новое для нашего города, но уже полюбившееся и детям, и взрослым. С каждым годом книг становится всё больше и больше. Благодаря книге человек познаёт что-то новое, развивается и самосовершенствуется. Вместе с тем, чем больше становится книг, тем меньше места для них на полках. Но выход найден. Букроссинг – это своеобразная библиотека, которая работает с помощью обычных людей, увлекающихся чтением. Девиз буккроссеров заключается в одной короткой фразе: «Прочитал книгу - отдай другому». Со слов куратора мероприятия Натальи Бикбулатовой, представленные на книжной скамье книги уже прочитаны кем-то и «ищут новый дом». Очевидно, что буккроссинг – это настоящая находка для любителей чтения, поскольку позволяет не только регулярно обновлять свою домашнюю библиотеку на время, но и сэкономить семейный бюджет. Приятно осознавать, что в рамках прошедшего мероприятия все книги со скамьи «Книговорот» нашли себе новых хозяев. Остается добавить только одно: «Читайте книги и делитесь ими с окружающими».