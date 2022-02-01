Легендарную «Травиату» в Челябинске поставит известный итальянский режиссер

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки пригласил для постановки легендарной «Травиаты» Джузеппе Верди режиссера Микеле Соррентино Манджини и художника Флавио Арбетти из Италии.

«Мы постараемся сохранить дух оперы, воплотить идею Джузеппе Верди так, как он когда-то писал о ней либреттисту Франческо Пьяве, придерживаясь партитуры и персонажей. События оперы происходят в роскошном Париже, на пике своего великолепия, в эпоху элегантности и изобилия», – отметил Микеле Соррентино Манджини – соавтор одного из крупнейших мировых шоу The Han Show, которое покорило Китай в 2014-м году.

В театрах «Сан Карло» (Италия, Неаполь), Forest National (Бельгия, Брюссель), Мюзик-холл (Голландия, Антверпен) и других итальянец поставил свыше трех десятков спектаклей. В 2016-м году Манджини в сотрудничестве с известным режиссером Франко Драгонэ стал художественным руководителем театрального фестиваля Неаполя, в котором участвовало более сорока коллективов со всего мира.

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Передать атмосферу Франции середины XIX века помогут декорации и костюмы, разработанные Флавио Арбетти. Как сценограф он дебютировал в 1987 году, оформив спектакль «Аида» режиссера Ренцо Джаккери (Египет, Луксор). Спектакли, над которыми работал Арбетти, украшают репертуары театров Италии, Хорватии, Южной Кореи.

Флавио Арбетти в постановке челябинского театра предложил использовать золотые и синие тона. Сцена превратится в шикарный зал с люстрой в стиле барокко и зеркалами в пол, которые будут изменяться на протяжении действия.

«Мы стремимся, чтобы спектакль получился максимально элегантным и взвешенным в отношении форм и цветов, – рассказал Флавио Арбетти на презентации эскизов в Челябинске. – Мы хотим вложить в постановку что-то итальянское, поскольку знаем, что россиянам это очень нравится, и они это ценят».

Премьера «Травиаты» в столице Южного Урала намечена на начало нового театрального сезона. Билеты скоро поступят в продажу, сообщила пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Она напомнила, что впервые опера «Травиата» была показана в 1853-м году в венецианском театре «Ла Фениче», и вот уже почти 170 лет не сходит с самых известных сцен.

«В Италии к творчеству Джузеппе Верди относятся с особым трепетом, поэтому спектакль в постановке соотечественников композитора сможет передать все достоинства этого музыкального шедевра», - отметила Анастасия Черкас.